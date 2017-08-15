Путин сравнил организаторов "групп смерти" с убийцами
15 августа 2017, 17:10
Президент подчеркнул, что злоумышленники также зарабатывают на своей деятельности и ничем не отличаются от убийц.
Президент России Владимир Путин считает, что организаторы так называемых "групп смерти" в интернете ничем не отличаются от убийц, сообщает ТАСС.
"Они [организаторы групп, склоняющих несовершеннолетних к суициду] же еще и деньги на этом зарабатывают, - заявил он на встрече с руководителем фракции "Единой России" в Госдуме Владимиром Васильевым. - Поэтому чем они отличаются от убийц? Да ничем не отличаются".
Путин заявил, что доведение до самоубийства фактически является покушением на жизнь человека. Он также согласился с мнением Васильева, что организаторы таких групп действуют даже более изощренно, чем обычные убийцы.
Васильев поблагодарил главу государства за поддержку и личный контроль за борьбой с такими группами. "У нас была непростая ситуация, к сожалению, проблема, и хорошо, что мы на нее обратили внимание, - подчеркнул депутат. - Это группы в интернете, которые пропагандируют суицид среди несовершеннолетних. Неокрепшая психика, серьезная тема". "Нам помогает Ваша поддержка, и мы намерены в этом плане, естественно, работать и включаться в процесс контроля, с тем чтобы этому злу противопоставить правовое препятствие", - заверил он президента.
Фото: РИА Новости / Михаил Климентьев.
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