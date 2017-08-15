По Мумбаи бегают голубые собаки
15 августа 2017, 17:16
Власти уже проводят замеры качества воды в реке, уровень загрязненности которой, по некоторым данным, превышает безопасные показатели в 13 раз.
На улицах индийского мегаполиса Мумбаи появились бродячие собаки необычного голубого цвета. Такой окрас местные зоозащитники объясняют тем, что животные купаются в реке, в воды которой сливаются промышленные отходы, сообщает Вести.Ru.
"Виновницей" перекраски собак стала река Касади, протекающая по территории одного из пригородов Мумбаи. Экологи сейчас пытаются вынудить местные власти как-то повлиять на компании, занимающиеся сливом отходов в воды этой реки.
По словам зоозащитников, по улицам мегаполиса уже бегают как минимум пять голубых собак. Местная пресса информирует, что власти уже проводят замеры качества воды в реке, уровень загрязненности которой, по некоторым данным, превышает безопасные показатели в 13 раз.
Фото: dailymail.co.uk.
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