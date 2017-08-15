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Около 2 тысяч одаренных детей со всей страны отдохнули на базе «Дарын» в ВКО

15 августа 2017, 17:30

В детском лагере, не имеющем аналогов в Казахстане, во время летних каникул получили возможность отдохнуть одаренные дети со всего Казахстана.

Уникальное место для детского летнего отдыха - база ВК РНПЦ «Дарын», находящееся в живописнейшем уголке Восточного Казахстана за сезон может принять 350 детей. Всего за 6 заездов этого лета на базе отдохнуло и оздоровилось 1932 ребенка.

В детском лагере, не имеющем аналогов в Казахстане, во время летних каникул получили возможность отдохнуть одаренные дети со всего Казахстана.

- Это уникальное место, предгорье, здесь созданы хорошие условия для детей, для того чтобы они, набравшись сил, пошли в новый учебный год и завоевывали новые вершины. Вы знаете, что область лидирует в Республике по числу призеров международных и республиканских олимпиад по физике, химии, гуманитарным наукам. Команда Восточно-Казахстанской области на протяжении нескольких лет удостаивается почетного звания «Лучшая олимпийская команда». Это комплексная работа детей и преподавателей, которую мы должны всячески поощрять. Также, на этой базе уделяется особое внимание развитию трехязычия. Дети учатся на государственном, русском и английском языках. Стоит отдельно отметить, и то, что это является частью поэтапной реализации государственной программы «Рухани жаңғыру» в нашем регионе по воспитанию высокоинтеллектуального, духовно развитого и современного поколения, - сказала заместитель акима ВКО Асем Нусупова, накануне посетившая базу «Дарын».

Для детей здесь организованы различные студии-кружки, физкультурно-оздоровительные мероприятия, турпоходы и прочее.



- Раньше этот лагерь находился на балансе УМЗ, но в прошлом году в рамках меморандума, по инициативе акима ВКО Даниала Ахметова лагерь был передан ВК РНПЦ «Дарын», - сообщает директор регионального центра «Дарын» Жанат Айтпаева.

Так, «Дарын» за сезон принимает порядка 350 детей, среди которых победители и призеры республиканских и международных олимпиад, конкурсов и научных соревнований. На льготных условиях здесь принимают призеров областных городских и районных олимпиад, а также детей из малообеспеченных семей и детей-сирот.

- Для тех ребят, кто пока не отличился в учебе, однако, их родители хотели бы, чтобы дети отдохнули и получили новые знания в «Дарыне», есть платные места. Так, сутки будут стоить 5 тысяч тенге, туда входит 5-разовое питание, спортивно-игровые площадки и бассейн, массажный кабинет и кабинет лечебной физкультуры, фитобар, учебные кабинеты: «авиамоделирование», «робототехника», «я-инженер», «полиглот», «медиа-журналистика», «стоп-кадр», «школа лидера», «кружок психологии», «В мире точных наук», творческие, вокальные и хореографические студии и многое другое, - добавляет она.

На базе «Дарын», которая расположена в 12-ти км от Усть-Каменогорска, на берегу реки Горная Ульбинка, могут отдохнуть дети со всего Казахстана.



«Здесь школьники отдыхают от своих гаджетов, становятся ближе к природе, находят новых друзей. Приезжают с Талдыкоргана, с Павлодара и других регионов. В целом у нас в области функционирует 889 лагерей. Таким образом, охват детей летним организованным отдыхом составил в этом году 96%», - отметил руководитель образования ВКО Нургельды Абжапаров.

Добавим, что организаторы гордятся и преподавательским составом. Здесь высококвалифицированные воспитатели и педагоги работают в паре с выпускниками ведущих вузов Казахстана.

В планах дарыновцев развивать и расширять базу, чтобы здесь дети могли отдыхать и зимой.

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