Мать самоубийцы нашла жуткую записку-перевёртыш
15 августа 2017, 17:30
На записке было написано "Помогите мне" и "Я в порядке".
Мама самоубийцы Мейзи Кузен-Стрик рассказала о душераздирающей записке, которую нашла в комнате дочери через несколько часов после её смерти. Девушке было всего 16 лет, когда её тело обнаружили в лесу недалеко от дома сестры в Ноттингемшире, Англия, сообщает Life.
46-летняя Хелен Кузен рассказала The Sun, что её дочь долгое время была в депрессии, но женщине и в голову не приходило, что девушка решится на суицид.
"Я никогда не думала, что она это сделает. Мы были очень близки, она всегда была рядом со мной. Я была уверена, что она может рассказать мне всё", - рассказала Хелен Кузен.
Хелен утверждает, что накануне самоубийства они с дочерью провели прекрасный день, и у подростка не было никаких причин совершать этот страшный шаг. Когда тело Мейзи обнаружили полицейские, женщина пришла в ужас. Вместе со старшей дочерью она обыскала спальню самоубийцы и нашла записку, которую можно было прочесть двумя способами.
"Я в порядке"
"Помогите мне"
Хелен уверена, что многие подростки нуждаются в помощи и молчат об этом, как и её покойная дочь Мейзи. Родители могут даже не догадываться о драме, которая разыгралась в душе их ребёнка, несмотря на доверительные отношения с ним. Женщина надеется, что история её дочери поможет родителям лучше понять своих детей и остановит кого-то из тех, кто уже сейчас думает о самоубийстве.
"Я не знаю, почему Мейзи сделала этот шаг, и вряд ли когда-нибудь узнаю. Но есть много детей, которые, как и Мейзи, не рассказывают о своих проблемах и не показывают переживаний. Им ещё можно помочь", - рассказала мать девушки.
Фото: imgur.
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