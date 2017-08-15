Мать самоубийцы нашла жуткую записку-перевёртыш

На записке было написано "Помогите мне" и "Я в порядке".

Мама самоубийцы Мейзи Кузен-Стрик рассказала о душераздирающей записке, которую нашла в комнате дочери через несколько часов после её смерти. Девушке было всего 16 лет, когда её тело обнаружили в лесу недалеко от дома сестры в Ноттингемшире, Англия, сообщает сообщает Life





46-летняя Хелен Кузен рассказала The Sun, что её дочь долгое время была в депрессии, но женщине и в голову не приходило, что девушка решится на суицид.





"Я никогда не думала, что она это сделает. Мы были очень близки, она всегда была рядом со мной. Я была уверена, что она может рассказать мне всё", - рассказала Хелен Кузен.





Хелен утверждает, что накануне самоубийства они с дочерью провели прекрасный день, и у подростка не было никаких причин совершать этот страшный шаг. Когда тело Мейзи обнаружили полицейские, женщина пришла в ужас. Вместе со старшей дочерью она обыскала спальню самоубийцы и нашла записку, которую можно было прочесть двумя способами.



