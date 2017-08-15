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Мать самоубийцы нашла жуткую записку-перевёртыш

15 августа 2017, 17:30

На записке было написано "Помогите мне" и "Я в порядке".

Мама самоубийцы Мейзи Кузен-Стрик рассказала о душераздирающей записке, которую нашла в комнате дочери через несколько часов после её смерти. Девушке было всего 16 лет, когда её тело обнаружили в лесу недалеко от дома сестры в Ноттингемшире, Англия, сообщает Life.

46-летняя Хелен Кузен рассказала The Sun, что её дочь долгое время была в депрессии, но женщине и в голову не приходило, что девушка решится на суицид.

"Я никогда не думала, что она это сделает. Мы были очень близки, она всегда была рядом со мной. Я была уверена, что она может рассказать мне всё", - рассказала Хелен Кузен.

Хелен утверждает, что накануне самоубийства они с дочерью провели прекрасный день, и у подростка не было никаких причин совершать этот страшный шаг. Когда тело Мейзи обнаружили полицейские, женщина пришла в ужас. Вместе со старшей дочерью она обыскала спальню самоубийцы и нашла записку, которую можно было прочесть двумя способами.




"Я в порядке"


"Помогите мне"

Хелен уверена, что многие подростки нуждаются в помощи и молчат об этом, как и её покойная дочь Мейзи. Родители могут даже не догадываться о драме, которая разыгралась в душе их ребёнка, несмотря на доверительные отношения с ним. Женщина надеется, что история её дочери поможет родителям лучше понять своих детей и остановит кого-то из тех, кто уже сейчас думает о самоубийстве.

"Я не знаю, почему Мейзи сделала этот шаг, и вряд ли когда-нибудь узнаю. Но есть много детей, которые, как и Мейзи, не рассказывают о своих проблемах и не показывают переживаний. Им ещё можно помочь", - рассказала мать девушки.

Фото: imgur.

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