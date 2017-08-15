В Западно-Казахстанском областном суде обсудили проблемные вопросы по отбору кандидатов в присяжные заседатели

В Западно-Казахстанском областном суде прошел «круглый стол» на тему: «Отбор кандидатов в присяжные заседатели». В мероприятии приняли участие судьи областного суда и специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЗКО (далее - СМУС ЗКО), представители местных исполнительных и правоохранительных органов, коллегии адвокатов и общественных объединений.

Открывая мероприятие, председатель судебной коллегии по уголовным делам областного суда Акан Жумагулов подчеркнул особую значимость института присяжных заседателей для судебной системы республики. «Правовая политика нашего государства направлена на увеличение количества дел, рассматриваемых с участием присяжных заседателей. При этом только слаженная и добросовестная работа заинтересованных сторон может поднять на надлежащий уровень институт присяжных заседателей в нашей стране», - отметил А.Жумагулов

Председатель СМУС ЗКО Кайрат Чалкаров в своем докладе на конкретных примерах указал недостатки при формировании списка кандидатов в присяжные заседатели, выявленные в ходе рассмотрения уголовных дел. Как показала практика, недостатки связанны с тем, что в списки попадают лица пожилого возраста от 82 до 86 лет, объективно исключая возможность их участия в суде, а также лиц, переехавших на постоянное место жительство в другую область, сотрудников правоохранительных органов, адвокатов и ранее судимых лиц, имеет место включение в списки умерших граждан, что при вызове их на судебное заседание вызывает справедливое возмущение со стороны родных и близких.

Имеющиеся недостатки приводят к затягиванию рассмотрения уголовного дела и увеличение расходов бюджетных средств, затрачиваемых на вызов лиц.

Кроме этого отмечена недостаточная работа органов уголовного преследования и адвокатов по разъяснению лицам, привлекаемым к уголовной ответственности о возможности осуществления уголовного судопроизводства с участием присяжных заседателей.

Согласно данным СМУС ЗКО в период с 2013 по 2017 года рассмотрел с участием присяжных заседателей ­­22 дела в отношении из 29 лиц. При этом из числа лиц, ходатайствовавших о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей, 2-ое были оправданы, деяния 9 лиц переквалифицированы на менее тяжкие преступления, 1 лицу предоставлена отсрочка исполнения приговора. Указанное свидетельствует, что обращения подсудимых о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей может иметь положительный результат.

В связи с чем, судьями внесены предложения по улучшению работы в данном направлении. Местным исполнительным органам рекомендовано повысить качество формирования списка кандидатов для их последующего участия в процедуре отбора присяжных заседателей и улучшении работы по информированию население об институте присяжных заседателей. Органам уголовного преследования и адвокатам активизировать разъяснительную работу среди подозреваемых, обвиняемых о порядке рассмотрения дел с участием присяжных заседателей.