В столице пройдет Астанинский международный марафон ШОС и СВМДА

Старт и финиш мероприятия состоятся перед ТРЦ «Mega Silk Way». Время старта марафонской дистанции – 7:30.

27 августа в Астане в рамках Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 состоится столичный марафон Шанхнайской организации сотрудничества и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).





Об этом стало известно на пресс-конференции, прошедшей 10 июля в здании People’s Daily New Media, где расположена редакция легендарной газеты в прошлом, а ныне самого рейтингового народного сайта «Жэньминь Жибао».





По мнению организаторов, Астанинский марафон ШОС и СВМДА станет одним из наиболее значимых и массовых спортивно-культурных мероприятий в рамках ЭКСПО-2017.





Забеги пройдут по трем дистанциям: 42 км 195 м, 10 км и 2017 метров. Трасса марафона в июне прошла сертификацию ИААФ – международной ассоциации легкоатлетических федераций.





Маршрут марафона охватывает основные улицы столицы. Планируется, что страны – участницы ШОС и СВМДА выставят 30 спортсменов-профессионалов. Общее количество ожидаемых участников из зарубежных стран составляет 1000 человек. С казахстанской стороны ожидается участие 4000 человек. Таким образом, общее количество участников мероприятия составляет 5000 человек.





Для казахстанских участников онлайн-регистрация на марафон стартовала 15 июля 2017 года на сайте www.scomarathon2017.kz. На сегодняшний день зарегистрировано около 500 участников, а с китайской стороны зарегистрировано около 400 человек.









Старт и финиш мероприятия состоятся перед ТРЦ «Mega Silk Way». Время старта марафонской дистанции – 7:30.





Маршрут пройдет через следующие улицы, которые будут частично перекрыты: пр. Кабанбай батыра – ул. Улы Дала – пр. Мәнгілік Ел – ул. Сыганак – ул. Сарыкол – ул. А. Байтурсынова – пр. Р. Кошкарбаева – ул. М. Жумабаева – пр. Б. Момышулы – пр. Аблайхана – пр. М. Жумабаева – ул. Кошкарбаева – пр. Тәуелсіздік – ул. Сарайшык – ул. Кунаева – ул. Достык – пр. Мәңгілік Ел – ул. Улы Дала – пр. Кабанбай батыра – финиш.





Во избежание заторовых ситуаций власти города рекомендуют жителям и гостям столицы заранее планировать поездки по городу.





Фото: astana.gov.kz







