Участники ВЭД вправе возвратить излишне уплаченные таможенные платежи и налоги

Департамент государственных доходов по Восточно-Казахстанской области сообщает, что согласно статье 154 Кодекса РК «О таможенном деле в Республике Казахстан» от 30 июня 2010 года № 296-IV (далее Кодекс) возврат (зачет) излишне (ошибочно) уплаченных или излишне взысканных сумм вывозных таможенных пошлин, налогов и таможенных сборов, сумм авансовых платежей, сумм обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов осуществляется в порядке и случаях, установленных уполномоченным органом в сфере таможенного дела.

Возврат (зачет) излишне (ошибочно) уплаченных или излишне взысканных сумм ввозных таможенных пошлин осуществляется в порядке, определенном уполномоченным органом в сфере таможенного дела, с учетом особенностей, установленных международным договором Республики Казахстан.

Зачет и (или) возврат излишне (ошибочно) уплаченных сумм таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов и пеней производится налоговым органом по месту их уплаты в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

Зачет и (или) возврат таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов и пеней производятся налоговым органом на основании представленного плательщиком налогового заявления на проведение зачета и (или) возврата налогов, других обязательных платежей, таможенных платежей, пеней и штрафов (далее - налоговое заявление).

Зачет излишне уплаченных в бюджет сумм таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов и пеней производится налоговым органом в порядке и сроки, установленные статьей 599 Налогового кодекса для проведения зачета по налоговому заявлению плательщика.

Зачет или возврат ошибочно уплаченных в бюджет сумм таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов и пеней производятся налоговым органом в порядке и сроки, установленные статьей 601 Налогового кодекса.

Возврат излишне уплаченных сумм таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов и пеней производится налоговым органом в порядке и сроки, установленные статьей 602 Налогового кодекса, после проведения зачета, предусмотренного настоящим пунктом.

В случае вынесения решения налоговым органом о зачете либо возврате излишне (ошибочно) уплаченных сумм таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов и пеней налоговый орган оформляет и передает в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета платежное поручение на зачет или возврат излишне (ошибочно) уплаченных сумм таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов и пеней.

Таким образом, участники внешнеэкономической деятельности, имеющие излишне (ошибочно) уплаченные суммы по таможенным платежам и налогам, вправе обращаться в органы государственных доходов.