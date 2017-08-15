В Стамбуле задержали мужчину, стрелявшего с крыши одного из домов
15 августа 2017, 18:15
Мужчина с помповым ружьем забрался на крышу дома в стамбульском районе Эсеньюрт и начал обстреливать территорию вокруг.
Полиция Стамбула задержала мужчину, стрелявшего с крыши одного из домов из помпового ружья, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Haberturk.
Ранее СМИ сообщили, что мужчина с помповым ружьем забрался на крышу дома в стамбульском районе Эсеньюрт и начал обстреливать территорию вокруг.
На место прибыли отряды полиции и скорая помощь. Движение по близлежащей улице перекрыто.
Фото: кадр из видео.
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