В Алматы продолжаются курсы повышения квалификации командиров батальонов «Тактик»

На проведение данного мероприятия отводится 226 учебных часов, в течение которых предусматривается изучение 11 учебных дисциплин.

В учебном центре Военного института Сухопутных войск продолжаются курсы повышения квалификации командиров батальонов «Тактик», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по делам обороны по городу Алматы.





Курсы проводятся с целью восстановления и закрепления ранее полученных знаний офицерами, а также приобретения новых знаний и навыков, позволяющих организовать применение вверенных подразделений в соответствии с боевым предназначением, умелое использование их боевых возможностей.





Задачами курса является изучение основ общевойскового боя и вооруженного конфликта, задач и способов применения подразделений в бою; изучение особенностей ведения боевых действий в обороне, в наступлении, в специальных войсковых действиях, в городе и на блокпосту в составе батальона и батальонной тактической группы; изучение предназначения, состава и боевых возможностей батальона; изучение организации, вооружения, боевых возможностей и тактики действий подразделений иностранных армий; обучение порядку организации боевых действий, оценке обстановки, принятию решения, постановке боевых задач, организации взаимодействия, всестороннего обеспечения и управления.





С первых же дней в соответствии с организационно-методическими указаниями и расписанием занятий перед началом курсов осуществлялась проверка готовности офицеров к обучению, определялся уровень их теоретических знаний и практических навыков, проводился строевой смотр, проверялись экипировка и обеспеченность прибывших на обучение военнослужащих.





Далее доводилась программа курсов, расписание занятий, распорядок дня, проводился инструктаж по мерам безопасности. Обучаемые проходили медицинский осмотр. Проводились принятие зачетов по физической подготовке:

- бег на 100 м (упражнение №34);

- подтягивание на перекладине (упражнение №3);

- бег на 3 км (упражнение №37).





Также принимались психологическое тестирование, зачеты по знанию общих положений общевоинских уставов, знанию функциональных обязанностей командира батальона, роты, взвода, зачеты по работе командира по организации боя, зачеты по военной топографии.





На второй день запланировано проведение контрольных занятий по огневой подготовке днем и ночью с выполнением упражнений стрельб:

- 1 УКС из БМП-2 (БТР-80А);

- 1 УУС из пистолета ПМ;

- 4УКС из автомата АК-74.

Выполнение нормативов по огневой, технической подготовке и РХБ защите, а также контрольное занятие по выполнению зачетного упражнения по вождению боевых машин.





Разработанным на период курсов распорядком дня предусматривается продолжительность учебного дня – 9 часов (в субботние дни – до 7 часов), продолжительность учебного часа - 50 минут. Остальное время используется для подготовки офицеров к семинарам и групповым упражнениям, а также выполнения ими других мероприятий, предусмотренных распорядком дня.





Всего на проведение курса отводится 226 учебных часов. На теоретические занятия отводится 53 часа, на практические – 173 часа, из них 34 часа ночью. Программами курсов повышения квалификации предусматривается изучение 11 учебных дисциплин.





Для проведения учебных занятий привлекается более 25 методически подготовленных специалистов из числа командного и преподавательского состава института, имеющих практический войсковой опыт.





Итогом изучения тематики тактической подготовки является проведение комплексной тактической задачи (в объеме 24 часов), отрабатываемой в соответствии с Правилами боевого применения войск в различных видах ведения общевойскового боя.





По завершению обучения проводится комплексный экзамен в объеме Программы по основным предметам обучения.





- Я чрезмерно рад и благодарен всем, кто организовывает и проводит такие курсы. Это огромная практика и опыт для всех нас командиров роты. Полученные знания и навыки мы будем применять в организации работы в соответствии с боевым предназначением, - говорит старший лейтенант Лейман Виктор, командир штурмовой роты войсковой части 12740.





По результатам экзамена и контрольных занятий составляется сводная ведомость результатов, проводится анализ итогов обучения на курсах с предложениями о профессиональной пригодности военнослужащих.





В результате усвоения настоящей программы офицеры должны повысить свою профессиональную подготовку и практическую выучку для умелого и уверенного выполнения функциональных обязанностей согласно должностному предназначению.





Напоминаем, курсы «Тактик» с командирами рот в учебном центре Военного института Сухопутных войск начались 24 июля и будут продолжены до 22 августа.



