Внешняя политика США шокировала главу МИД Германии
15 августа 2017, 18:28
В то же время в конфликте вокруг КНДР, по словам главы МИД, "пробил час дипломатии, а не боевого клича".
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в интервью газете Kölner Stadt-Anzeiger раскритиковал «непостижимо воинственную риторику» президента США Дональда Трампа в ситуации вокруг Северной Кореи.
"Такие конфликты начинаются с заявлений, а заканчиваются военной операцией, — отметил глава немецкого МИД. — Весь мир шокирован тем, насколько непредсказуемой стала политика Соединенных Штатов. Сложно понять, кто там главный".
Габриэль отметил, что в окружении американского лидера есть те, кто поддерживает возможное военное вмешательство США. В то же время в конфликте вокруг КНДР, по словам главы МИД, "пробил час дипломатии, а не боевого клича". По его словам, опасность ситуации состоит в том, что "невольная эскалация может привести к войне".
14 августа лидер КНДР Ким Чен Ын проверил готовность северокорейских военных к нанесению удара по США. Армейское руководство предоставило ему план удара по американской базе на тихоокеанском острове Гуам.
Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заверил его, что Вашингтон готов ответить на любую угрозу, исходящую со стороны КНДР в адрес Соединенных Штатов или союзников.
Источник: Lenta.ru.
Фото: Wolfgang Rattay / Reuters.
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