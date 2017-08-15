Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Транспортные полицейские изъяли у жителей ЮКО крупную партию марихуаны

15 августа 2017, 18:47

В ходе личного досмотра у них было обнаружено и изъято наркотическое средство марихуана общим весом более 23 кг.

Сотрудниками Линейного отдела внутренних дел на станции Луговая в ходе проведения оперативных мероприятий на перегоне «Корагаты-Татты» задержаны трое жителей Южно-Казахстанской области, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Задержанным по 49-50 лет. В ходе личного досмотра у них было обнаружено и изъято наркотическое средство марихуана общим весом более 23 кг.

При допросе задержанные пояснили, что наркотическое средство они собирали для личного употребления. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 296 ч. 4 УК РК (Незаконное хранение наркотиков в особо крупном размере).

В настоящее время задержанные водворены в изолятор временного содержания.

Проводится расследование.

С начала года подразделениями ДВД на транспорте выявлено 287 наркоправонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, из них 5 фактов сбыта, 38 хранения и 8 контрабандного провоза наркотических средств.

Транспортными полицейскими страны из незаконного оборота изъято 153 кг различных наркотических средств.


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...