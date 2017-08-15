Транспортные полицейские изъяли у жителей ЮКО крупную партию марихуаны
В ходе личного досмотра у них было обнаружено и изъято наркотическое средство марихуана общим весом более 23 кг.
Сотрудниками Линейного отдела внутренних дел на станции Луговая в ходе проведения оперативных мероприятий на перегоне «Корагаты-Татты» задержаны трое жителей Южно-Казахстанской области, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Задержанным по 49-50 лет. В ходе личного досмотра у них было обнаружено и изъято наркотическое средство марихуана общим весом более 23 кг.
При допросе задержанные пояснили, что наркотическое средство они собирали для личного употребления. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 296 ч. 4 УК РК (Незаконное хранение наркотиков в особо крупном размере).
В настоящее время задержанные водворены в изолятор временного содержания.
Проводится расследование.
С начала года подразделениями ДВД на транспорте выявлено 287 наркоправонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, из них 5 фактов сбыта, 38 хранения и 8 контрабандного провоза наркотических средств.
Транспортными полицейскими страны из незаконного оборота изъято 153 кг различных наркотических средств.
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