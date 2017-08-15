Премьеры ЕАЭС: Общее экономическое пространство невозможно без единой цифровой среды

Об этом заявили премьер-министры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в ходе Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), заседание которого прошло 14 августа в Астане (Республика Казахстан), передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

Члены ЕМПС обсудили ряд вопросов, охватывающих различные направления интеграционного взаимодействия в рамках ЕАЭС, – внешнеэкономическое сотрудничество, таможенное регулирование, формирование общих рынков электроэнергии и транспортных услуг, обеспечение социальных гарантий трудящихся.

В заседании приняли участие Премьер-министр Республики Армения Карен Карапетян, Премьер-министр Республики Беларусь Андрей Кобяков, Премьер-министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев, Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков, Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян.

Темой номер один заседания глав правительств стали вопросы цифровой интеграции экономик государств-членов ЕАЭС. Как отметил Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян, цифровая повестка является одним из приоритетных направлений деятельности Евразийской экономической комиссии. Цель Комиссии – предложить странам Союза такую стратегию цифрового развития, которая была бы синхронизирована с их национальными программами, включая «Цифровой Казахстан», «Цифровую экономику» в Российской Федерации, «Таза коом» в Кыргызстане, концепции внедрения цифровых технологий в Армении и Беларуси, и в то же время предлагала новые импульсы для совместной реализации инициатив и проектов. «Если мы не будем совместно осуществлять цифровую трансформацию наших общих рынков, это может стать препятствием. Оцифровка очень быстрыми темпами внедряется в нашу жизнь. И здесь необходимо, чтобы мы согласовывали подходы, по которым будем работать», – заявил Председатель Коллегии ЕЭК. По словам Тиграна Саркисяна, в течение месяца в Комиссию должны быть представлены предложения по проекту перечня приоритетных инициатив в рамках реализации цифровой повестки Союза.

Тигран Саркисян проинформировал премьер-министров, что разрабатываемый проект Основных направлений реализации цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года включает в себя четыре направления. Первое – оцифровка общих рынков, второе – оцифровка, связанная с инфраструктурами и цифровой безопасностью, третье – трансформация системы управления и четвертое – вопросы, связанные с цифровой отраслевой трансформацией. Сейчас на уровне экспертов обсуждается ряд инициатив в сфере цифровой торговли, в том числе в области госзакупок. Уже в 2018 и 2019 годах они превратятся в пилотные проекты.

Реализуемые инициативы должны позволить странам Союза совместно использовать новые возможности в сфере цифровой трансформации. Таким образом, программа цифровизации ЕАЭС – новый «план ГОЭЛРО-2» – станет одним из важнейших драйверов модернизации экономик Союза и основой для рывка вперед во всех сферах деятельности, заменив в том числе и формат взаимодействия государства с обществом.

Обсуждая работу, проделанную ЕЭК совместно с национальными правительствами по подготовке Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Союза, Председатель Евразийского межправительственного совета, Премьер-министр Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков отметил, что «одной из основополагающих целей ЕАЭС является формирование единого рынка трудовых ресурсов, позволяющего создать равноправную среду для трудящихся наших стран». Он также подчеркнул, что Кыргызская Республика полностью поддерживает инициативу по созданию единого электроэнергетического рынка ЕАЭС.

Принятие договора в пенсионной сфере позволит в полной мере реализовать одну из основополагающих свобод евразийского интеграционного объединения – возможность работать в любой из стран ЕАЭС и пользоваться всеми социальными правами и гарантиями. Ранее всем трудящимся был предоставлен доступ к обязательному медицинскому страхованию и решен вопрос о признании дипломов.

Договор о пенсионном обеспечении позволяет сделать следующий шаг – предоставить тем, кто работает за пределами своей страны, право на пенсионные накопления.

К настоящему моменту стороны согласовали большинство пунктов и статей договора. В том числе учет трудового стажа граждан, работавших в какой-либо из стран Союза, при начислении пенсии, а также экспорт пенсий.

Работа над проектом договора должна быть завершена до конца этого года. В 2018 году начнется процесс ратификации документа.

Евразийский межправительственный совет принял решение о том, что централизованная торговля электроэнергией в рамках общего электроэнергетического рынка (ОЭР) ЕАЭС будет организована на основе одной из работающих сегодня площадок в России и Казахстане – КОРЭМ («Казахстанского оператора рынка электрической энергии и мощности»), Мосэнергобиржи, СПбМТСБ («Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи») и АТС («Администратора торговой системы оптового рынка электроэнергии»). Это позволит минимизировать инвестиции в формирование электронной системы торговли электроэнергией. Премьер-министры поручили проанализировать потребности в модернизации действующей инфраструктуры, объемы и форматы финансирования.

К октябрю 2018 года будет принято окончательное решение о том, на базе какой из площадок будет создаваться структура, организующая централизованную торговлю электроэнергией в странах ЕАЭС.

Общий рынок электроэнергии в Союзе должен заработать летом 2019 года. Сейчас идет работа по созданию эффективных рыночных механизмов взаимной торговли и гармонизации национальных моделей управления процессами передачи и распределения электроэнергии. Запуск общего рынка будет способствовать росту прозрачности ценообразования, снижению темпов роста цен на электроэнергию для конечных потребителей и созданию благоприятных условий для инвестирования в объекты электроэнергетики.

Премьер-министры стран Союза поручили ЕЭК продолжить работу по формированию общего авиационного транспортного пространства в ЕАЭС. Была утверждена «дорожная карта» по либерализации авиасообщения в странах Союза на период с 2018 по 2020 годы. Ее реализация позволит гармонизировать законодательство стран Союза в области авиаперевозок, обеспечить равные тарифные условия для всех авиакомпаний стран Союза при пользовании услугами аэропортов и аэронавигационного оборудования на территории ЕАЭС.

Сегодня в Союзе используется порядка 800 тысяч километров воздушных трасс. Евразийское интеграционное объединение выступает естественным хабом между странами Азии и Европы. Зафиксирован рост пассажиропотока через общее авиационное пространство. В связи с этим вопрос создания единых подходов к организации воздушного движения, общих требований к качеству используемых воздушных судов, их экологичности и безопасности, а также к стандартам аэропортового оборудования и обслуживания встает особенно остро.

Евразийский межправительственный совет одобрил отчет о зачислении и распределении сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов Евразийского экономического союза в 2016 году. Анализируемый период показал эффективность и адекватность механизма зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин. Уполномоченные органы государств-членов обеспечили соблюдение порядка их распределения между бюджетами стран.

В структуре доходов бюджетов за 2016 год доходы от ввозных таможенных пошлин не превышают 5%, за исключением Кыргызской Республики, в которой поступления от ввозных таможенных пошлин сформировали 11,3% объема доходов республиканского бюджета. В Республике Армения они составляют 4,6%, в Республике Беларусь – 5%, в Республике Казахстан – 3,1%, в Российской Федерации – 4,2%.

Член Коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству ЕЭК Мукай Кадыркулов проинформировал премьер-министров о ходе ратификация Таможенного кодекса ЕАЭС, ранее уже подписанного президентами стран Союза. Комиссия завершила разработку всех 28 первоочередных нормативно-правовых актов, которые должны вступить в силу одновременно с Таможенным кодексом. По словам министра ЕЭК, до конца ноября все решения должны быть приняты. Среди них – нормы беспошлинного ввоза товаров для физических лиц, правила, регламентирующие деятельность уполномоченных экономических операторов, и ряд других. Документ вступит в силу 1 января 2018 года.

В ходе заседания была представлена информация о ходе переговоров по заключению временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Исламской Республикой Иран.

Евразийская экономическая комиссия, постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Евразийского экономического союза, начала работу 2 февраля 2012 года. В ЕЭК входят представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Решения Комиссии обязательны для исполнения в странах Союза. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии – Тигран Саркисян.

Договор о создании Евразийского экономического союза подписан 29 мая 2014 года, вступил в силу 1 января 2015 года. В Союзе обеспечиваются свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в различных отраслях экономики. Цель Союза – обеспечение условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населения, всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик.

Высший Евразийский экономический совет – высший орган Союза, в состав которого входят Президенты государств-членов.

Евразийский межправительственный экономический совет – орган, в состав которого входят главы правительств государств-членов.

Совет Евразийской экономической комиссии – орган, в состав которого входят вице-премьеры государств-членов.

В соответствии с ежегодной ротацией в 2017 году в органах Союза председательствует Кыргызстан. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев является председателем Высшего Евразийского экономического совета.