Жених Баян Максаткызы стал свободным

Избранник Баян Максаткызы (Есентаевой) Турсенгали Алагузов развелся с женой – Ляйсирой Алагузовой. Бракоразводный процесс был рассмотрен накануне в Алматы.

"Дело рассмотрено 14 августа в Бостандыкском районном суде. Брак расторгнут. Решение вступит в силу через 30 дней", — сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда.

В начале июля на пресс-конференции Баян Максаткызы (Есентаева) ответила на вопрос журналистов о том, почему откладывается ее свадьба с Алагузовым: он не может получить развод, сказала тогда продюсер.

Первый муж известного продюсера, Бакытбек Есентаев, был осужден в ноябре прошлого года к девяти годам лишения свободы за избиение и нанесение ножевых ранений своей супруге. Баян после случившегося подала на развод и вернула себе девичью фамилию. Она просила суд назначить своему бывшему мужу наказание, не связанное с лишением свободы. Но суд решил, что Бакытбек Есентаев совершил особо тяжкое преступление и приговорил его к девяти годам лишения свободы.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото © Sputnik / Данияр Дауталиев