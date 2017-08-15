Акишев успокоил Назарбаева: Ситуация c курсом в целом стабильна. Оснований для беспокойства нет

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с председателем Национального Банка Данияром Акишевым, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи главе государства был представлен отчет Национального Банка об итогах деятельности по оздоровлению финансового сектора страны.

Президент Казахстана отметил, что политика свободно плавающего курса национальной валюты продолжает работать и особо подчеркнул задачу Национального Банка по недопущению роста инфляции.

Также Д.Акишев доложил Нурсултану Назарбаеву о текущей ситуации на валютном и финансовом рынках.

- Ситуация в целом стабильна. Обменный курс после колебаний в начале августа, которые проходили под воздействием отдельных факторов как внутреннего, так и внешнего характера, сейчас стабилизировался. Никаких оснований для беспокойства нет, - сказал председатель Национального Банка

В завершение встречи глава государства дал ряд поручений.