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Акишев успокоил Назарбаева: Ситуация c курсом в целом стабильна. Оснований для беспокойства нет

 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с председателем Национального Банка Данияром Акишевым, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи главе государства был представлен отчет Национального Банка об итогах деятельности по оздоровлению финансового сектора страны.

Президент Казахстана отметил, что политика свободно плавающего курса национальной валюты продолжает работать и особо подчеркнул задачу Национального Банка по недопущению роста инфляции.

Также Д.Акишев доложил Нурсултану Назарбаеву о текущей ситуации на валютном и финансовом рынках.

- Ситуация в целом стабильна. Обменный курс после колебаний в начале августа, которые проходили под воздействием отдельных факторов как внутреннего, так и внешнего характера, сейчас стабилизировался. Никаких оснований для беспокойства нет, - сказал председатель Национального Банка

В завершение встречи глава государства дал ряд поручений.

 

15 августа 2017, 09:46
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

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