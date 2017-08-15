Первый канал уволил Тимура Кизякова

Телевизионщики связывают увольнение Кизякова со скандальной историей, которая развернулась вокруг ведущего в декабре прошлого года.

Пока все обсуждают судьбу Андрея Малахова, безработным стал еще один ведущий Первого канала. Как рассказал «КП» источник из съемочной группы программы «Пока все дома», Первый канал прекратил покупку новых выпусков передачи.

Телевизионщики связывают увольнение Кизякова со скандальной историей, которая развернулась вокруг ведущего в декабре прошлого года. Напомним: благотворительную часть программы Кизякова (рубрику «У вас будет ребенок») заподозрили в дополнительном финансировании.

Выяснилось, что такие видеооткрытки с сиротами стоят немалых денег. Этот факт озвучил глава департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минобрнауки Евгений Сильянов на итоговом совещании с заместителями губернаторов по социальным вопросам представители Минобрнауки.

- Я всегда считала большим полезным делом видеоистории про детей-сирот, - написала на своей странице в фейсбуке корреспондент ТАСС Татьяна Виноградова. - Но я думала, что это благотворительный проект Первого канала. Как же я была удивлена, узнав, что, оказывается, Кизяков делает видеопаспорта детей-сирот за счет Минобрнауки. Один видеопаспорт - 100 тысяч рублей. Тендер в год - 10 млн рублей. И при этом, как сказал на совещании представитель Минобра, Кизяков судится с другими благотворительными организациями, которые пытаются за свои средства, своими силами с помощью волонтеров делать такие видеопаспорта для других детей из детских домов...

Пресс-служба Первого канала тогда пояснила, мол, канал не участвует в создании проекта:

«Первый канал покупает программу «Пока все дома» у компании «Дом» (ранее «ТМК» и «Пока все дома»). Поскольку мы не участвуем в создании проекта, нам неизвестны детали взаимоотношений авторов с государственными организациями, в том числе финансовые. Мы всегда считали благотворительные проекты важным делом, и, конечно, рубрика о детях-сиротах приветствовалась каналом. Информация, которую вы сообщаете, является для нас новостью. Будем разбираться».

Сами же Кизяковы (над рубрикой трудилась и супруга ведущего Елена) заверили журналистов, мол, чужих денег не присваивали и все средства тратили по назначению.

Надо заметить, что программа Кизякова действительно помогла многим сиротам. За 11-летнюю историю рубрики «У вас будет ребенок» дом обрели многие сироты.

В частности, программа Кизякова помогла стать матерью солистке группы «Мираж» Маргарите Суханкиной.

В 2012 году певица усыновила двоих детей из Тюмени - 3-летнюю Леру и 4-летнего Сережу. Певица увидела малышей в программе «Пока все дома» и сразу решила забрать их из детдома.

«КП» дозвонилась до Тимура Кизякова. Ведущий не стал опровергать свой уход с «первой кнопки», но был немногословен.

- Тимур Борисович, мы слышали, что вы покидаете Первый канал. У «Пока все дома» столько поклонников появилось за эти годы. Конечно же, они переживают за будущее программы. Мы хотели узнать, будете ли вы делать свою программу на другом телеканале? - спросили мы у Кизякова.

- Я эту ситуацию сейчас комментировать не буду, - ответил «КП» создатель «Пока все дома» Тимур Кизяков.

На Первом канале также не прокомментировали ситуацию.

Программа «Пока все дома» выходит в эфир с 1992 года. Героями Кизякова за эти года стали самые известные люди страны: Стас Михайлов, Кристина Орбакайте, Александр Малинин, Валентин Юдашкин, Валерия, Иван Охлобыстин, Алина Кабаева, Владимир Меньшов, Андрей Аршавин, Юрий Куклачев и многие другие.