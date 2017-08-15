Казахстанско-российская демаркационная комиссия прокомментировала ситуацию с озером Сладкое, которое находится на границе двух государств.

Как сообщила ранее администрация Купинского района Новосибирской области, озеро Сладкое передано Казахстану и после демаркации полностью находится на территории Республики Казахстан. Местные власти, таким образом, предупредили любителей рыбалки, чтобы избежать инцидентов с нарушением границы.

Однако комиссия пояснила, что на делимитационной карте начертание государственной границы разделяет водоем в соотношении 70:30 в пользу Казахстана.

"В настоящее время на данном участке границы никаких регулировок и разменов не производилось, и местоположение установленных пограничных знаков полностью соответствует материалам делимитации и проектным координатам, утвержденных Комиссией", — говорится в сообщении.

Работа по установке пограничных знаков на участке между Павлодарской и Новосибирской областями начата 8 июня 2017 года.

Фото © Sputnik / Владимир Астапкович

Источник: Sputnik Казахстан