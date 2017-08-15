Демаркационная комиссия прокомментировала ситуацию с озером Сладкое
Озеро Сладкое было передано Казахстану.
Казахстанско-российская демаркационная комиссия прокомментировала ситуацию с озером Сладкое, которое находится на границе двух государств.
Как сообщила ранее администрация Купинского района Новосибирской области, озеро Сладкое передано Казахстану и после демаркации полностью находится на территории Республики Казахстан. Местные власти, таким образом, предупредили любителей рыбалки, чтобы избежать инцидентов с нарушением границы.
Однако комиссия пояснила, что на делимитационной карте начертание государственной границы разделяет водоем в соотношении 70:30 в пользу Казахстана.
"В настоящее время на данном участке границы никаких регулировок и разменов не производилось, и местоположение установленных пограничных знаков полностью соответствует материалам делимитации и проектным координатам, утвержденных Комиссией", — говорится в сообщении.
Работа по установке пограничных знаков на участке между Павлодарской и Новосибирской областями начата 8 июня 2017 года.
Фото © Sputnik / Владимир Астапкович
Источник: Sputnik Казахстан
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