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Демаркационная комиссия прокомментировала ситуацию с озером Сладкое

15 августа 2017, 20:42

Озеро Сладкое было передано Казахстану.

Казахстанско-российская демаркационная комиссия прокомментировала ситуацию с озером Сладкое, которое находится на границе двух государств.

Как сообщила ранее администрация Купинского района Новосибирской области, озеро Сладкое передано Казахстану и после демаркации полностью находится на территории Республики Казахстан. Местные власти, таким образом, предупредили любителей рыбалки, чтобы избежать инцидентов с нарушением границы.

Однако комиссия пояснила, что на делимитационной карте начертание государственной границы разделяет водоем в соотношении 70:30 в пользу Казахстана.

"В настоящее время на данном участке границы никаких регулировок и разменов не производилось, и местоположение установленных пограничных знаков полностью соответствует материалам делимитации и проектным координатам, утвержденных Комиссией", — говорится в сообщении.

Работа по установке пограничных знаков на участке между Павлодарской и Новосибирской областями начата 8 июня 2017 года.

Фото © Sputnik / Владимир Астапкович

Источник: Sputnik Казахстан


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