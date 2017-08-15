Актюбинка полюбила своего похитителя

Похищенная женщина сказала в суде, что мечтает жить с подсудимым одной семьей.

Драма случилась в семье Кужбановых. Абат развелся со своей женой, остались две дочери – 6 и 8 лет. Бывшая супруга алименты получала, а с детьми встречаться запрещала, пишет Timeskz.kz.

Абат упросил братьев заехать на машине к дому своей бывшей. Он выследил, когда его жена возвращалась с работы домой, и утащил ее за руку в машину.

Женщина кричала, просила ее отпустить. Однако Абат около 2,5 часов пытался уговорить ее вернуться к нему, просил показать дочерей и бил кулаком. За это время машина уехала в сторону Бадамши.

- Я спрашивал, что случилось, дети ко мне тянутся, она их мне не дает, - давал в суде показания Абат. - Она плохо отвечала на мои вопросы, это меня разозлило. Я говорил, что семью нужно создавать один раз и на всю жизнь. Она начала мне перечить.

- У меня было три сотрясения головного мозга, - рассказала женщина. - После его ударов у меня не было сил отвечать. Год до этого мы попадали в автокатастрофу. Они вывезли меня к карьеру далеко от города. Мне некуда было идти, вокруг степь. Я легла на землю. Он все время стоял. У него все произошло на почве ревности.

Потерпевшая объяснила, что перестала давать детей мужу, потому что он забирал их на выходные, а возвращал во вторник. По этой причине старшая дочь пропускала школу.

На удивление всех собравшихся женщина стала признаваться бывшему мужу в любви.

- Я хочу сохранить семью без оформления отношений в загсе, - призналась потерпевшая. - Дочери два месяца не видели отца, плачут, каждый день о нем спрашивают. Завтра будут интересоваться: «Почему так произошло?». У нас остались чувства, которые пылали 8-10 лет назад. Он алименты вовремя выплачивал, доходы у него были хорошие, у нас есть совместное с ним жилье. У меня никаких претензий к нему нет. Я подала заявление, что прошу закрыть уголовное дело за примирением сторон.

Абата Кужбанова судят за похищение человека.

Закроет ли судья уголовное дело – пока не известно.