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Швейцарский отель возмутил евреев требованием принимать душ

15 августа 2017, 21:26

«Пожалуйста, принимайте душ перед тем, как идти плавать. Если вы нарушите это правило, вам запретят пользоваться бассейном. Спасибо за понимание», — говорится в объявлении.

Швейцарский отель Paradies Arosa оказался в центре скандала из-за требования, предъявленного к постояльцам-евреям. Об этом во вторник, 15 августа, сообщает Лента.ру со ссылкой на Associated Press.

В гостинице, расположенной в городе Ароза на юго-востоке страны, разместили объявление, адресованное «еврейским гостям». «Пожалуйста, принимайте душ перед тем, как идти плавать. Если вы нарушите это правило, вам запретят пользоваться бассейном. Спасибо за понимание», — говорится в объявлении.

Заместитель министра иностранных дел Израиля Ципи Хотовели призвала провести расследование в отношении руководства Paradies Arosa. Правозащитная организация Центр Симона Визенталя, которая борется с антисемитизмом, потребовала закрытия отеля. Правозащитники также призвали евреев бойкотировать «эту жуткую гостиницу».

Представитель туристического управления Швейцарии Маркус Бергер (Markus Berger) назвал данный инцидент неприемлемым. Также сообщается, что отель уже извинился и убрал объявление.

Фото: Paradies Arosa


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