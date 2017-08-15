Ким Чен Ын страдает от ярости из-за стероидов - СМИ

Северокорейский лидер Ким Чен Ын может принимать стероиды, которые сказываются на его эмоциональном состоянии.

Нестабильный характер Ким Чен Ына может быть связан с тем, что лидер КНДР вынужден постоянно принимать стероиды. Об этом сообщает портал Page Six со ссылкой на хирурга Рока Позитано из госпиталя специальной хирургии в Нью-Йорке

По словам специалиста, широко распространены предположения, что Ким Чен Ын страдает от подагры, а одно из средств лечения данного недуга является прием стероидных анаболических препаратов.

Вместе с тем Позитано отметил, что стероиды могут вызывать у пациентов раздражительность, агрессивность и вспышки гнева, а само заболевание приносит острую боль, что также может сказываться на эмоциональном состоянии больных.

Фото: Kcna Xinhua / Globallookpress, источник – tvzvezda.ru