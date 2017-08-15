Кизяков объяснил увольнение с Первого канала

Ранее СМИ сообщили, что ведущий «Пока все дома» Тимур Кизяков уволен с Первого канала.

Телеведущий программы «Пока все дома» Тимур Кизяков объяснил причины увольнения с Первого канала, пишет RT.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что его программа получает крупные деньги за публикацию видеопаспортов сирот в передаче «Пока все дома».

«Был колоссальный вброс в интернет по поводу того, что, оказывается, мы на этом сильно наживаемся. Сейчас я считаю, что Первый канал пытается сохранить лицо, когда программы с многолетней репутацией уходят. И ещё, если быть точным, то тот «скандал», который пытались раздуть эти бизнес-организации, занимающиеся устройством детей, произошёл в декабре. И почему-то на тот момент Первый канал просто отошёл в сторону и сделал вид, что нас не знает. А сейчас для того, чтобы как-то сохранить лицо, они нашли причину», — заявил Кизяков радиостанции «Говорит Москва».

Также он отметил, что телекомпания «Дом», которая занимается созданием программы, сама решила прекратить сотрудничество с Первым каналом ещё в мае.

Кизяков также сообщил, что компании-спонсоры не перечисляли деньги на счета передачи, а направляли их непосредственно в органы опеки. А за госсредства, выделенные на программу, была предусмотрена строгая отчётность.

Ранее СМИ сообщили, что ведущий «Пока все дома» Тимур Кизяков уволен с Первого канала.