Mazda отзывает около 80 тысяч авто для замены подушек безопасности

В концерне сообщили, что из-за этих подушек в Соединённых Штатах погибло 11 человек.

Компания Mazda решила отозвать в США около 80 тысяч автомобилей, среди которых модели CX-7, CX-9 и Mazda 6 2007–2009 и 2012 года выпуска. Как сообщает Лайф со ссылкой на Associated Press, у всех машин могут быть некоторые проблемы с подушками безопасности, которые были произведены фирмой Takata.

Американские власти выяснили, что такие подушки при аварии могут лопнуть или даже "выстрелить" в водителя и пассажира кусочками металла. Причём известно уже об 11 смертях в США именно при подобных ЧП.

Всего же по всему миру было отозвано более 100 млн машин, в которых были установлены подушки безопасности Takata.

Фото: © Mazda Motors Co