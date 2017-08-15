Британские ученые нашли подо льдами Антарктиды более 90 вулканов

Как пишет The Guardian, исследователи Эдинбургского университета обнаружили подо льдами Антарктиды вулканический пояс, который может оказаться крупнейшим на планете.

Роберт Бингэм, ученый: «Мы были потрясены. Мы не ожидали обнаружить такое число. Количество вулканов на западе Антарктиды, о существовании которых нам было известно, практически утроилось».

В статье, опубликованной авторами исследования в издании Британского геологического общества говорится, что высота обнаруженных вулканов, которые находятся под двухкилометровых ледяным щитом, составляет от 100 до 3850 метров.

Роберт Бингэм: «Мы также подозреваем, что еще большее количество вулканов находится на морском дне, скрытом под шельфовым ледником Росса. Существует большая вероятность того, что концентрация вулканов в этом регионе может оказаться самой большой в мире, даже большей, чем в восточной части Африки».

Теперь специалисты намерены заняться изучением активности обнаруженных вулканов.

Фото Reuters © 2017, Deborah Zabarenko