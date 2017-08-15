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Британские ученые нашли подо льдами Антарктиды более 90 вулканов

15 августа 2017, 22:47

Ученые обнаружили вулканический пояс в западной части Антарктиды.

Как пишет The Guardian, исследователи Эдинбургского университета обнаружили подо льдами Антарктиды вулканический пояс, который может оказаться крупнейшим на планете.

Роберт Бингэм, ученый: «Мы были потрясены. Мы не ожидали обнаружить такое число. Количество вулканов на западе Антарктиды, о существовании которых нам было известно, практически утроилось».

В статье, опубликованной авторами исследования в издании Британского геологического общества говорится, что высота обнаруженных вулканов, которые находятся под двухкилометровых ледяным щитом, составляет от 100 до 3850 метров.

Роберт Бингэм: «Мы также подозреваем, что еще большее количество вулканов находится на морском дне, скрытом под шельфовым ледником Росса. Существует большая вероятность того, что концентрация вулканов в этом регионе может оказаться самой большой в мире, даже большей, чем в восточной части Африки».

Теперь специалисты намерены заняться изучением активности обнаруженных вулканов.

Фото Reuters © 2017, Deborah Zabarenko


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