Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Любительница бодибилдинга из Австралии умерла из-за белковых добавок

16 августа 2017, 00:00

В июне женщину нашли без сознания в собственной квартире.

25-летняя австралийка Миган Хеффорд (Meegan Hefford) умерла в результате употребления белковых пищевых добавок для бодибилдинга. Об этом сообщает издание PerthNow.

В июне женщину нашли без сознания в собственной квартире. Ее доставили в больницу, но врачи не смогли ей помочь. Спустя три дня она скончалась.

Хеффорд увлекалась бодибилдингом. Незадолго до гибели она начала подготовку к соревнованиям, намеченным на сентябрь. Женщина посещала спортзал два раза в день, перешла на диету с высоким содержанием белков и употребляла белковые пищевые добавки.

Когда Хеффорд попала в больницу, медики нашли у нее редкое врожденное расстройство цикла мочевины — механизма, используемого организмом для преобразования азотсодержащих продуктов распада в мочевину, которая выводится почками. Такое нарушение встречается у одного человека из восьми тысяч.

Расстройство не проявляло себя, пока австралийка питалась нормально. Когда она изменила свой рацион, организм перестал справляться с избытком белка в ее пище. В крови и спинномозговой жидкости женщины стал накапливаться аммиак. В последние недели перед гибелью она жаловалась на постоянную усталость и странные ощущения.

Теперь семья погибшей призывает к более строгому регулированию деятельности производителей пищевых добавок. Родители Хеффорд считают, что необходимы предупреждения об опасности диет с высоким содержанием белка.

В 2016 году сообщалось, что чемпионка Австралии по бодибилдингу Энди Пейдж скончалась в возрасте 32 лет.

Фото: @meeganheff, источник Лента.ру


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...