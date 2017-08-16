СМИ: Охранник депутата Верховной рады устроил стрельбу в Киеве

Отмечается, что охранник депутата устроил стрельбу на Троещине, других подробностей произошедшего не сообщается.

Охранник бывшего командира националистического батальона «Айдар», депутата Верховной рады Украины Сергея Мельничука открыл огонь в Киеве.

Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на пресс-службе столичной полиции.

Отмечается, что охранник депутата устроил стрельбу на Троещине, других подробностей произошедшего не сообщается.

По данным некоторых СМИ, огонь открыл сам депутат.

Ранее стало известно, что на Украине произошла стрельба в гостинице в городе Днепре, в результате которой погиб один человек.