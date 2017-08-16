Times: миллениалам стоит забыть о выходе на пенсию

Как считает профессор Лондонской школы бизнеса Линда Грэттон, вероятно, этому поколению не стоит уходить на пенсию.

Поколению Y, или миллениалам, стоит забыть о выходе на пенсию, так как современная экономическая ситуация говорит в пользу отказа от системы отдыха после определенного возраста. Об этом пишет газета The Sunday Times.

Как считает профессор Лондонской школы бизнеса Линда Грэттон, вероятно, этому поколению не стоит уходить на пенсию.

«Я думаю, что мы должны думать о работе не как способе получения достаточно денег для пенсионного обеспечения, но скорее работе, которая позволит нам создать нематериальные активы», — отмечает она.

Под нематериальными активами преподаватель понимает медицинское обслуживание, образование и навыки, которые помогут продолжить работать всю жизнь.

Инвестиционная компания BNY Mellon считает, что перед миллениалами стоят «неудержимые демографические, политические и макроэкономические факторы», которые делают настоящим испытанием попытки накопить на пенсию.

Британский исследовательский институт Institute for Fiscal Studies также не видит позитивных перспектив для поколения Y: «они первая послевоенная (после Второй мировой войны. — «Газета.Ru») группа, которая не будет получать больший доход с начала карьеры, чем их предшественники в том же возрасте».

Times отмечает, что выход на пенсию — довольно новое явление. Впервые оно полноценно сформировалось в европейских странах в середине XX века.

Однако издание замечает и позитивные стороны перемен. У миллениалов появилась возможность чаще менять работу, а также быть самозанятыми или начинать собственный бизнес.

Миллениалы, или поколение Y, — поколение родившихся после 1981 года, характеризующееся глубокой вовлеченностью в цифровые технологии. В России в это поколение принято включать родившихся с 1985 по 2000 годы.