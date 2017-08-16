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В Алматы столкнулись два престижных автомобиля

16 августа 2017, 01:37

За рулем обоих сидели женщины.

Вечером во вторник, 15 августа, произошло ДТП, передает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла по Тимирязева, между Байзакова и Манаса По словам пострадавших, автомобильToyoa Camry 50 ехала по Тимирязева в восточном направлении. Навстречу ей ехала автомашина Toyota Camry 40 под управлением женщины, которая внезапно по неизвестной причине выехала на полосу встречного движения. В результате столкновения Camry врезалась в заднее колесо, которое вырвало, после чего 40 отлетела в сторону и зацепила Nissan Qashqai, после чего отлетела на обочину в арык. Параллельно автомобиль Toyota Camry 50, отлетевшая от удара, зацепила внедорожник Toyota Highlander, который тоже отлетел на обочину. У джипа вывернуло задний мост.

Пострадала женщина, находившаяся за рулем Camry 40. По словам участников ДТП, позднее пострадавшая вернулась на место аварии.



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