Казахстанцев ожидает погода без осадков

В Южно-Казахстанской, днем в Жамбылской области местами ожидается ветер 15-20 м/с, возможен град, шквал.

Под влиянием антициклона на большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" .





Лишь на юге, юго-востоке и востоке республики с прохождением фронтальных разделов местами пройдут кратковременные дожди с грозами, усилится ветер, возможен град, шквал, ночью и утром на севере и в центре местами ожидается туман.





В Южно-Казахстанской, днем в Жамбылской области местами ожидается ветер 15-20 м/с, возможен град, шквал.





Днем в Алматинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Ночью в Кызылординской области местами – ветер 15-20 м/с, возможен град. Ночью и утром в Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман.





На большей части территории Алматинской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Атырауской, местами в Жамбылской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.





В Мангистауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается сильная жара.



