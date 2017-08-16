Казахстанцев ожидает погода без осадков
16 августа 2017, 06:00
В Южно-Казахстанской, днем в Жамбылской области местами ожидается ветер 15-20 м/с, возможен град, шквал.
Под влиянием антициклона на большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Лишь на юге, юго-востоке и востоке республики с прохождением фронтальных разделов местами пройдут кратковременные дожди с грозами, усилится ветер, возможен град, шквал, ночью и утром на севере и в центре местами ожидается туман.
В Южно-Казахстанской, днем в Жамбылской области местами ожидается ветер 15-20 м/с, возможен град, шквал.
Днем в Алматинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Ночью в Кызылординской области местами – ветер 15-20 м/с, возможен град. Ночью и утром в Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман.
На большей части территории Алматинской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Атырауской, местами в Жамбылской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Мангистауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается сильная жара.
В Астане: ясно, +24°.
В Алматы: преимущественно ясно, +25°
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: Playcast
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