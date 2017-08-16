В Актобе подали в суд на актюбинку сфотографировавшую обед в доме престарелых

В качестве морального ущерба с девушки требуют 300 тысяч тенге.

В Актобе подали в суд на жительницу города, сфотографировавшую обед в доме престарелых. В качестве морального ущерба с девушки требуют 300 тысяч тенге. Такую же сумму требуют с ее мужа и его сестры, сообщает портал Times kz





Надежда Иванникова рассказала журналистам, что ее бабушка сама захотела уйти в Дом-интернат для престарелых.





"Поначалу она лежала на третьем этаже. У нее была своя комната, был порядок, ей все нравилось. Потом у нее ухудшилось зрение. Она почти ослепла, и по состоянию здоровья ее перевели на первый этаж. На первом этаже все было - плохо. Каждый раз, когда мы ее навещали, от нее исходили жалобы. Она говорила, что ее плохо кормят, не дают позвонить, а медсестры после похода в аптеку оставляют сдачи себе", - рассказала Надежда.





В последний раз, когда Надежда со своим супругом пришли навестить бабушку, им посчастливилось собственными глазами увидеть, как "вкусно" кормят постояльцев.





"В комнату зашли медсестры и поставили какие-то тарелки на стол, - вспоминает Надежда. - Помимо нашей бабушки там были еще две старушки. Пока мы беседовали со своей, заметили, что ее соседки взяли тарелки и начали кушать руками. Я ужаснулась. Подошла посмотреть, что принесли, и увидела, на дне железной посуды небольшую кучку толченки и кусочек скумбрии. Ложек, салфеток - ничего не было. Я спросила у пенсионерок: "а вам еще что-нибудь положено? И где ваши ложки?". В ответ они махнули рукой: "у нас тут только воруют и ничего не дают".





Девушке стало обидно за пожилых людей. Она, не задумываясь, вытащила телефон и сфотографировала весь этот банкет, а после выложила снимок в соцсеть. Спустя пару дней с Надеждой связался юрист интерната и сообщил неприятное известие.





"После разговора я узнаю, что на меня, на мужа и на его сестренку подали в суд. Теперь они требуют с каждого по 300 тысяч тенге, а также, чтобы мы взяли свои слова назад, и всеобщее признание от всех у кого выходила публикация", - вспоминает девушка.





Как отмечает издание, младшая сестра Надежды Ирина Иванникова, с которой также требуют 300 тысяч, в тот день вообще не была в доме престарелых. То есть к фотографиям она не имеет никакого отношения. Исполняющий обязанности директора дома престарелых Булат Исаев считает, что данный снимок оскорбляет работу санитаров.





"Все, что они написали - необъективно. Она пришла сюда и втихаря фоткает. А ведь могла, как нормальный человек взять пару свидетелей и пойти к руководству. Есть тысяча вариантов. Черт знает, может она сама принесла эту рыбу. Наш интернат работает с 72-го года. Здесь было много людей. Сейчас самому пожилому 92 года, а молодому - 28 лет. Если бы не было надлежавшего ухода, люди бы не доживали до таких лет. Вы бы посмотрели, в каком состоянии приезжают к нам старики и потом через время их состояние улучшается. Этого никто не видит. Все видят лишь единичные случаи, и я не могу сказать, что это правдоподобно", - заявил он.





Приговор по данному делу будет вынесен 21 августа в гражданском суде.