По резонансному изнасилованию в Балхаше открыто еще одно уголовное дело

Еще одно уголовное дело расследуется по резонансному групповому изнасилованию жительницы Балхаша, передает МИА «Казинформ»





Дело обрело резонанс после того, как потерпевшая Нургуль Кусулбекова, ставшая жертвой похищения и изнасилования, выступила в Алматы на пресс-конференции. Ход расследования был взят на контроль прокуратурой Карагандинской области и передан из городского отдела внутренних дел в департамент внутренних дел региона опытному следователю. Стало известно, что кроме уголовного дела о групповом похищении и изнасиловании, по которому идет суд, начато еще одно досудебное расследование.





«Уголовное дело расследуется в отношении приятельницы потерпевшей, которая подозревается в даче заведомо ложных показаний. Она путала следствие, всячески уводя от ответственности подсудимых. Уголовное дело зарегистрировано, начато досудебное производство», - сообщила Дина Смаилова, лидер общественного движения «НеМолчиKZ».





Между тем, активист движения считает, что приятельница потерпевшей Нургуль Кусулбековой должна быть привлечена к ответственности еще и за укрывательство преступления по статье 432 УК, а также за соучастие в похищении по статье 28 УК «соучастие в уголовном правонарушении».





«Именно эта девушка открыла дверь двоим мужчинам. Она видела, что один из них выволок Нургуль за волосы из квартиры и потащил по лестнице вниз. Нургуль просила о помощи, сопротивлялась, а эта девушка не просто не оказала помощь своей подруге - она захлопнула дверь и не вызвала полицию. Она прекрасно понимала, что Нургуль увели из квартиры против ее воли, в домашних тапочках. На ее глазах было совершено похищение. Двое нетрезвых мужчин вывезли Нургуль на кладбище, издевались над ней, избивали ее. Когда они стали уезжать с кладбища, у них не завелась машина. Они позвонили этой девушке и сказали, чтобы она за ними приехала. Даже в это время она могла приехать с полицией! Но она продолжила укрывать это преступление», - сказала Дина Смаилова.





Потерпевшая подготовила гражданский иск о взыскании компенсации с подсудимых за моральные страдания. Заявленная сумма - 60 миллионов тенге на двоих подсудимых. С каждого потерпевшая требует по 30 миллионов тенге.

«То есть по 10 миллионов тенге за каждое совершенное преступление, а их три - часть 2 статьи 125 «Похищение человека», часть 2 статьи 121 «Насильственные действия сексуального характера» и часть 2 статьи 120 «Изнасилование».

Напомним, в августе 2016 года двое жителей Балхаша, как рассказала в полиции Нургуль Кусылбекова, вывезли ее на кладбище и надругались над ней. Они заставили ее рыть могилу, избивали лопатой. Боясь мести своих обидчиков за ее настойчивые обращения в полицию, потерпевшая покинула Балхаш и снимала квартиру в Темиртау.



Фото: Казинформ



