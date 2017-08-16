Коттеджи Тохтара Тулешова стали собственностью акимата Шымкента
16 августа 2017, 07:28
На пустых участков в будущем власти города планируют возвести многоэтажные дома, 2 дома сейчас на балансе отдела образования.
8 земельных участков и 4 коттеджа осуждённого Тохтара Тулешова решением суда перешли в собственность шымкентского акимата. Об этом сообщает телеканал "Астана" со ссылкой на пресс-секретаря городской администрации Айгерим Жумагулову.
По ее данным, сейчас в суде решается вопрос передачи акимату еще одного конфискованного объекта Тулешова. Речь идет о Дворце культуры "Фосфорник".
Что касается пустых участков, принадлежавших бывшему "пивному королю", в будущем власти города планируют возвести там многоэтажные дома. Один из коттеджей экс-бизнесмена подлежит сносу, заверили в акимате. 2 дома сейчас на балансе отдела образования. Чиновники хотят открыть в них школу искусств. А вот с элитным особняком семья Тулешова пока не желает расставаться.
"Один коттедж, семья еще не освободила. Поданы документы для выселения. А касательно Дворца «Фосфорник», судебные разбирательства еще идут, не закончены. Как только будут закончены мы об этом тоже скажем", - рассказала Айгерим Жумагулова, пресс-секретарь акимата города Шымкент.
Фото: Казинформ
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