Новые факты хищений выявлены в государственном «Окжетпес-Т» в Темиртау

Еще одно уголовное дело о хищении денег расследует Национальное бюро по противодействию коррупции на коммунальном государственном предприятии «Окжетпес-Т», передает МИА «Казинформ»





Директор предприятия Ерлан Утешев в настоящий момент сидит на скамье подсудимых по обвинению в присвоении и растрате вверенного чужого имущества. Новые эпизоды с хищением денег связаны с арендой спецтехники для проведения ремонтных работ на тепловых и водопроводных сетях.





Прокурорская проверка показала, что госпредприятие фиктивно брало у фирм в аренду спецтехнику. Во всех договорах с четырьмя ТОО указывалась одна и та же машина. Выяснилось, что машина-клон не могла состоять одновременно на балансе всех четырех фирм. Однако деньги за аренду бухгалтерия «Окжетпес-Т» официально перечисляла на счета этих фирм. Суммы оплаты за аренду транспорта составляли от одного миллиона тенге до более трех миллионов тенге.





«В настоящий момент выясняется, кому принадлежит транспорт, указанный в договорах с разными фирмами. Причастны ли к этим преступлениям должностные лица из руководящего состава госпредприятия «Окжетпес-Т», выясняется», - прокомментировали в прокуратуре Темиртау.





Уголовное дело расследуется по статье 189 Уголовного кодекса «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества».





Напомним, 31 мая вечером Темиртауский городской суд санкционировал меру пресечения «содержание под стражей» директору государственного коммунального предприятия «Окжетпес Т» Ерлану Утешеву. Судья Шерван Аюбекова вынесла постановление об аресте подозреваемого на два месяца. Ерлану Утешеву и менеджеру ТОО «Kaz Temir stell» вменяют присвоение и хищение вверенного чужого имущества по части 3 статьи 189 Уголовного кодекса.





По предварительной версии следствия, Ерлан Утешев осуществил закуп ржавых изношенных труб для замены на тепловой и водопроводной магистралях Темиртау по завышенным ценам, и часть денег присвоил в сговоре с менеджером. Сотрудники Нацбюро отправили трубы на экспертизу в Национальный центр экспертизы и сертификации. В заключении указано, что стенки труб источены, не соответствуют требованиям качества, имеют следы коррозии. Как показала судебная бухгалтерская экспертиза, государственной компании «Окжетпес-Т» причинен ущерб в размере 27 миллионов 500 тысяч 829 тенге.





Скандальную известность чиновник получил после того, как совершил в пьяном состоянии смертельное дорожно-транспортное происшествие, где погибла женщина и пострадали двое. В результате Утешев лишился должности начальника управления энергетики Карагандинской области, а также водительских прав на 4 года и партбилета «Нур Отан». Уголовное дело по факту ДТП было прекращено за примирением сторон.







