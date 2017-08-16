В Алматы погиб пожилой мужчина, упав в траншею

В Алматы пожилой мужчина упал в пятиметровую траншею, которую вырыли рабочие, и скончался. Трубы заменяли на улице Науметова в микрорайоне Достык. Причем это не первая смерть на месте прокладки сетей, говорят местные жители. По неофициальной информации, за несколько месяцев здесь погибли 4 человека, сообщает ТК "Алматы"





Ремонтные работы всё ещё продолжаются. Перекопан ряд улиц. На каждой из них вырыты большие ямы, кое-где они не огорожены, что собственно представляет опасность для окружающих.





Представитель предприятий теплоэнергокомплекса города сказал, что все работы скоро завершат. На каждом участке имеются указатели и знаки, поэтому гражданам нужно самим быть осторожными и соблюдать технику безопасности.





Со слов Иминжана Илажиева, его 76-летний отец Кенжебай упал в пятиметровую траншею вечером. Дедушка ежедневно выходил на прогулку. Такие опасные зоны имеются и на соседних улицах, говорит мужчина. Он обратился с заявлением в прокуратуру с просьбой наказать винновых.





«Он споткнулся о порог, вот здесь выступ и назад. Я тоже инвалид второй группы, пока добежал, уже ничем не поможешь. Упал, как я его вытащу, поймаю. Почти у каждого дома раскопали, это остаётся открытым. У нас более-менее ничего не порвали. Но раскопали от колодца до колодца и стояло три дня, пока закопают. Глубиной пять метров, рабочий при мне мерил постоянно», - сообщил житель города Иминжан Илажиев.





Неподалёку от этого места на Яссауи и Алматинская в минувшие выходные насмерть разбился молодой человек. Предположительно, водитель на большой скорости снёс ограждение и врезался в поднятую краном трубу. На этом участке тоже велись дорожные работы: коммунальщики ремонтировали теплотрассу.





«Это просто невнимательность или состояние этого водителя, у меня сейчас нет данных экспертиз. Тем не менее здесь никакой вины ни наших коммунальных служб, ни подрядных организаций нет», - сообщил официальный представитель предприятий теплоэнергокомплекса и ЖКХ Ян Гирин.





В предприятии теплоэнергокомплекса города заявили, что будут разбираться по каждому случаю отдельно. Так же призвали жителей быть осторожными, а водителей внимательными на участках, где продолжаются работы. Кстати, завершатся они не раньше середины октября. В Алматы планируется заменить более 32 километров теплосетей.







