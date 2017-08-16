В Актюбинской области на треть снизилось количество преступлений
16 августа 2017, 10:00
Количество тяжких преступлений осталось на уровне прошлого года.
Положительные итоги развития Актюбинской области в экономике и социальной сфере, а также проведение акции «Қауіпсіздік» стали важным фактором укрепления правопорядка в регионе, передает Информационный центр «Актобе акпарат».
Так, за истекшие шесть месяцев в области зарегистрировано 6908 уголовных правонарушений, что на 32% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Снижение отмечается по правонарушениям небольшой (35%) и средней (36,8%) тяжести, количество тяжких преступлений осталось на уровне прошлого года.
В частности, уменьшилось число краж на 35,7%, из них квартирных на 27,3%, скота на 18,4% и сотовых телефонов на 40,8%. Значительно сократилось количество автоугонов - 38,9%., грабежей - 20,8%, хулиганства -48,1% и разбоя - 39,4%.
Правоохранительными органами пресечено более 57 тыс. административных правонарушений по принципу «нулевой терпимости», в первую очередь, влияющих на состояние общественного порядка.
В настоящее время местная полицейская служба оснащена видеожетонами на 40%, автомобильными видеорегистраторами на 50%. Данный вопрос до конца года будет разрешен на 100%.
Под председательством акима области Бердыбека Сапарбаева регулярно проводятся заседания региональных и межведомственных комиссий по противодействию коррупции, наркомании и наркобизнесу, по профилактике правонарушений и других.
Во исполнение поручения Главы государства с октября прошлого года в области совместно с Генеральной прокуратурой реализуется проект «Қауіпсіздік», в рамках которого проведено более 2500 мероприятий. В этой работе были задействованы врачи, соцработники, психологи, успешные предприниматели, теологи и имамы. Мероприятиями охвачено более 170 тыс. человек, более 6 тыс. человек оказана реальная помощь. В частности, трудоустроено 238 безработных, проведено 40 хирургических операций, пролечено более 500 человек. Профинансировано 100 бизнес-проектов на общую сумму 1,1 млрд. тенге. Заблокировано или удалено 716 экстремистских материалов в социальных сетях.
Акимом области проведено более 40 встреч с жителями населенных пунктов региона с участием руководителей судебных органов, прокуратуры, департаментов комитета национальной безопасности, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, государственных доходов, национального бюро по противодействию коррупции. В них приняло участие свыше 9 тыс. жителей г.Актобе, районных центров и сельских округов, ими озвучено более 300 вопросов, по которым даны разъяснения.
В июле т.г. в целях повышения уровня доверия граждан к органам государственной власти и доступности к качественным правовым услугам в г.Актобе начал работу первый в Казахстане Центр правовых услуг. Меньше чем за месяц более 200 горожан получили в Центре консультации и помощь работников органов прокуратуры, полиции, юстиции, акимата области, судебных исполнителей, а также адвокатов и медиаторов.
Фото: Информационный центр «Актобе акпарат»
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