После неоднократных указаний, полицейские Усть-Каменогорска сняли тонировку с патрульных машин

Полицейские Усть-Каменогорска уверяют, что уже давно сняли тонировку с машин, передает корреспондент передает корреспондент YK-avto.kz





В начале августа министерство внутренних дел РК спустило распоряжение во все свои подразделения с требованием о запрете эксплуатации патрульных автомобилей с затемненными задними стеклами.





«Несмотря на требование об обеспечении прозрачности деятельности полиции, стекла служебных автомашин дорожно-патрульной полиции в последнее время преднамеренно тонируются либо затемняются с использованием различных покрытий. Указанные действия негативно оцениваются общественностью, подрывают доверие населения к полиции, а также способствуют совершению нарушений законности», — объяснили свое требование в министерстве.





Вместе с тем в УВД Усть-Каменогорска сообщили, что уже давно отказались от порочащей полицейскую службу практики.





— Сотрудники батальона дорожно-патрульной полиции ранее сняли тонировку со всех патрульных автомашин, — заверили в пресс-службе ведомства. — Отметим, что подобное указание направлялось в полицейские подразделения уже неоднократно.





Артур Власов