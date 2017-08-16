После неоднократных указаний, полицейские Усть-Каменогорска сняли тонировку с патрульных машин
16 августа 2017, 09:29
МВД РК запретило эксплуатацию патрульных автомобилей с затемненными задними стеклами.
Полицейские Усть-Каменогорска уверяют, что уже давно сняли тонировку с машин, передает корреспондент YK-avto.kz.
В начале августа министерство внутренних дел РК спустило распоряжение во все свои подразделения с требованием о запрете эксплуатации патрульных автомобилей с затемненными задними стеклами.
«Несмотря на требование об обеспечении прозрачности деятельности полиции, стекла служебных автомашин дорожно-патрульной полиции в последнее время преднамеренно тонируются либо затемняются с использованием различных покрытий. Указанные действия негативно оцениваются общественностью, подрывают доверие населения к полиции, а также способствуют совершению нарушений законности», — объяснили свое требование в министерстве.
Вместе с тем в УВД Усть-Каменогорска сообщили, что уже давно отказались от порочащей полицейскую службу практики.
— Сотрудники батальона дорожно-патрульной полиции ранее сняли тонировку со всех патрульных автомашин, — заверили в пресс-службе ведомства. — Отметим, что подобное указание направлялось в полицейские подразделения уже неоднократно.
Артур Власов
Фото с сайта today.kz
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