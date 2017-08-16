Президент РК отметил необходимость создания научного центра в сфере сельского хозяйства

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с ректором Казахского национального аграрного университета Тлектесом Есполовым, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

В ходе встречи ректором Казахского национального аграрного университета была представлена информация о деятельности и перспективах развития ВУЗа.

«На сегодняшний день мы являемся членами одиннадцати международных консорциумов. С 2015 года мы участвуем в рейтинге лучших университетов мира по версии QS ЕЕСА («Развивающаяся Европа и Центральная Азия»), заняв в первый год в рамках данной оценки 67 место среди 150 вузов. В настоящее время в работе университета находятся порядка 50 научных проектов», - сказал Т.Есполов.

Ректор проинформировал главу государства об Агротехнологическом хабе университета, деятельность которого будет способствовать инновационному развитию отечественного агропромышленного комплекса.

«Агрохаб предназначен для поиска, привлечения и трансферта новых технологий, знаний, стартап проектов, а также для реализации механизмов государственно-частного партнерства, самофинансирования и автономии ВУЗа», - заключил Т.Есполов.

Президент Казахстана подчеркнул целесообразность создания научного центра в области сельского хозяйства в масштабах всей страны.

«Необходимо повысить эффективность внедрения результатов научных исследований и подготовки специалистов. Кроме того, следует увеличить объем производства конкурентоспособной, экспортоориентированной продукции АПК», - сказал Нурсултан Назарбаев.