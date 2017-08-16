Внешняя миграция населения за январь-июнь 2017 года

Эмигрантские настроения нарастают. В этом году Казахстан покинуло более 15 тыс. человек, а прибыло менее 9 тыс.

Темпы эмиграции населения из Казахстана растут, а скорость прибытия новых граждан замедляется. Отрицательное сальдо внешней миграции углубляется - за январь-июнь текущего года из РК выбыло на 6,4 тыс. человек больше, чем прибыло.

Более низкие уровни сальдо миграции населения в новейшей истории Казахстана* наблюдались во время кризиса 2008-2010 годов.

Напомним, что темпы выбытия граждан вновь начали превышать скорость иммиграции с 2014 года и этот тренд продолжается до сих пор.

Всего за 6 месяцев текущего года из Казахстана по тем или иным причинам уехало 15,1 тыс. человек - взамен приехало 8,7 тыс. человек.

* с 2004 года, не считая неопубликованных данных за январь-июнь 2016 года

Наиболее активно в этом году покидали Казахстан русские, немцы и украинцы. За январь-июнь 2017 выбыло из страны 10,8 тыс. русских, а прибыло всего 1,7 тыс. человек.

Примечательно, что если скорость иммиграции русских в Казахстан была на обычном среднестатистическом уровне, что темпы выбытия в этом году самые высокие за последние 5 лет. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в январе-июне 2012 года, когда выехало 9,1 тыс. человек.

На втором месте по эмигрантской активности немцы - число выбывших в этом году составило 1,3 тыс. человек против всего 111 прибывших.

На третьем месте - украинцы. За 6 месяцев в этом году численность населения РК пополнилась 187 украинцами, зато выехало за этот же период 980 человек.

Сглаживание уровня отрицательного сальдо внешней миграции происходит традиционно за счет прибытия казахов. В этом году вернулись на историческую родину 5,2 тыс. казахов, при этом покинуло страну 613 казахов.

В этом году в сальдо миграции казахов также фиксируются определенные изменения - в течение последних 5 лет практически весь поток иммигрантов (80-87%) формировался из стран СНГ. Однако, в этом году численность прибывших в РК казахов из СНГ составила всего 2,9 тыс. человек, или 56% всего потока. Остальные 2,3 тыс. человек приехали в Казахстан из других стран.

Если сравнивать с потоком казахов, прибывших за аналогичный период в 2011-2012 годах, то темпы иммиграции титульной нации упали вдвое.

На втором месте самых активных иммигрантов в РК - каракалпаки, их в этом году приехало 152 человека, а выбыло всего 7.

На третьем месте узбеки - за 6 месяцев этого года в РК прибыло 182 человека, а покинуло 62.

В этом году всего в 4 регионах Казахстана из 16 сложилось положительное сальдо внешней миграции населения.

Самые сильные эмигрантские настроения, судя по внешнемиграционному потоку, царят в северных и приграничных областях. Так, самый существенный уровень отрицательного сальдо миграции - в Карагандинской области. В этом году из РК выехало 2,4 тыс. карагандинцев, а прибыло всего 330 человек.

Наиболее активно привлекает внешних мигрантов Алматинская область - за 6 месяцев в этом году из Казахстана уехало 374 жителя области, а приехало извне 3,3 тыс. человек.