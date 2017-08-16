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В Алматы перевернулся Nissan, три девушки пострадали

16 августа 2017, 09:34

Их забрала скорая для детального осмотра.

Очередное ДТП с перевернувшимся автомобилем произошло в Алматы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Дорожный инцидент произошел на пересечении улиц Маркова и Попова. Водитель Nissan Qashqai ехал по Маркова в северном направлении, водитель Toyota Camry следовал по Попова на восток. Последний проигнорировал знак "Уступи дорогу" и выехал на перекресток. Произошло столкновение, в результате которого Nissan перевернулся.

В ДТП пострадали три девушки из Qashqai. Их забрали медики для более детального осмотра.




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