Ж/д-перевозки обеспечили почти две трети всего грузооборота по РК

Эффект перехода на цифровой формат управления. При сокращении среднесуточного парка полувагонов на 13%, «КТЖ-Грузовые перевозки» увеличили грузооборот на 13,8%

Железная дорога - индикатор восстановления реального сектора экономики. Так, за первое полугодие объем грузовых перевозок вырос на 3,1% за год в целом по всем видам грузового транспорта, и сразу на 13% - по железной дороге. Для сравнения, в первом полугодии прошлого года железнодорожные грузоперевозки фиксировали годовой спад объемов почти на 4%.

Грузооборот в РК также заметно вырос: +6,8%, до 193,6 миллиарда тонно-километров, из которых 63,6% пришлось на железнодорожные перевозки (123,2 млрд ткм, сразу +10,5% за год).

Национальный оператор АО «КТЖ-Грузовые перевозки» за семь месяцев текущего года нарастил грузооборот на 13,8%, по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Всего за полгода по железной дороге перевезли 214,6, млн тонн грузов, против 181,3 млн тонн годом ранее, рост на 18 % к аналогичному периоду прошлого года.

АО «КТЖ-Грузовые перевозки» с января по июль увеличил погрузки по всем основным номенклатурным грузам на 14,4%. Так, в сравнении с 2016 годом зерна погружено на 15% выше плана (по заявкам), муки - на 12%. Основной объем погрузки зерновых пришелся в направлении стран Центрально-Азиатского региона - 58% от общего количества, России - 16%, Ирана - 11%. Основная доля погрузки муки (90%) сосредоточена в странах Центральной Азии.

На увеличение объемов грузоперевозок также повлиял рост погрузки химикатов и минеральных удобрений (+30,9% к прошлому году), цветной руды (+15,5%), строительных грузов (+24,5%), нефти (+3,2%).

Показатели ж/д-перевозок всецело отражают выход реального сектора из кризиса прошлых лет. Так, в сложный период 2015-2016 годов в промышленности наблюдался спад реальных объемов выпуска продукции на 1-2% в год, однако всплеск активности в текущем году перебил негативный тренд.

По итогам первого полугодия промышленные объемы выросли в стоимостном выражении - на 24,8%, в физическом - на 7,8% к аналогичному периоду 2016. В частности, сразу на 9,4% вырос выпуск продукции горнодобывающего сектора, на 6,5% - обрабатывающего.

В натуральном выражении значительно увеличилось производство каменного угля (+16,9%), железной руды (+17,6%), медной руды (+40,1%). В перерабатывающей сфере на подъеме металлургия (сталь +9,5%, медь +4,7%), химпром (фосфорные удобрения +65,4%, азотные +6,4%), пищепром (рис +4,2%, мука +1,1%), и т.д.

При значительном увеличении нагрузки на ж/д перевозки в экспортном направлении, и расширении географии экспортных маршрутов с начала текущего года, среднесуточное нахождение порожнего парка полувагонов дочерней компании КТЖ, АО «Қазтеміртранс» (КТТ), на территории Казахстана снизилось с 10 000 до 6 500 полувагонов по отношению к 2016 году. Частным операторам выгоднее сдавать в аренду вагоны российским грузоотправителям и их операторам.

Впрочем, эту проблему АО «КТЖ-Грузовые перевозки» решает за счет оптимизации управления грузопотоками. С начала текущего года, в целях эффективности использования парка, создан логистический пул между одним из крупнейших операторов грузовых вагонов ТОО «ТрансКом» и АО «КТТ», в котором при наличии единой логистической цепи ведется активная работа по сокращению порожнего пробега обоих парков. Это позволило сократить дефицит полувагонов, и выполнить обязательства по перевозкам.

На оптимизацию работы направлена и информационная система MultiRail Enterprise Edition - это интерактивный аналитический инструмент планирования/прогнозирования движения поездо-вагонопотоков, плановых эксплуатационных показателей на основе введенной нормативно-справочной информации сети, плана формирования грузовых поездов и графика/расписаний движения поездов. Аналитические возможности системы позволяют наиболее эффективно направлять вагонопотоки. Возможность расчета рейсов вагонов позволяет оценивать плановые сроки доставки для каждого вагонопотока. MultiRail интегрируется с информационными системами железной дороги РК, в том числе с АСУ ДКР.

Росту производства сопутствует и рост внешней торговли. Так, после значительного сокращения импортно-экспортных объемов в 2014-2016 годах, показатели текущего года бьют рекорды. За 5 месяцев 2017 внешнеторговый оборот показал годовой рост сразу на 29,2%. На 16,7% вырос импорт, сразу на 37,6% - экспорт.

В рамках таможенного союза показатели еще выше: торговый оборот РК с ЕАЭС вырос на рекордные 34,9%, экспорт - на 34,4%, импорт - на 35,1.

На фоне форсирования импортно-экспортных отношений АО «КТЖ-Грузовые перевозки» делает упор на развитие транзитных перевозок. По данным нацоператора, основной их рост отмечается в направлении Ченду - Достык - Лодзь. За семь месяцев 2017 года АО «КТЖ-Грузовые перевозки» обеспечило рост перевозок грузов в контейнерах транзитом через территорию Казахстана в направлении «КНР - Европа» - в 1,7 раза, в обратном направлении - в 2,1 раза.

В целом нацкомпания нарастила объем грузоперевозок в импортном сообщении на 26% за год, в том числе по погранпереходам с Россией (РЖД) - на 26%, Китаем (КНР) - на 39%, Узбекистаном (УТЙ) - на 12%. В экспортном направлении рост составил 14%, в том числе на погранпереходах с РЖД - на 16%, КНР - на 19%, УТЙ - на 9%.

К началу 2017 года длина ж/д-путей составляла 14,68 тысячи км, на 1,3% больше, чем годом ранее. Подвижной состав железной дороги достигал 1,75 тысячи локомотивов, 56,5 тысячи грузовых вагонов, принадлежащих железной дороге РК, и еще 72,85 тысячи вагонов, принадлежащих частным компаниям и предприятиям.