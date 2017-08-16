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Для нас это харам: Арабы отказались купаться в Иссык-Куле

16 августа 2017, 09:41

Их смутило отсутствие туалетов на пляже.

Иностранные туристы отказались купаться в озере Иссык-Куль из-за отсутствия туалетов, передает Knews.kg.

Портал привел рассказ пользователя Facebook Александры Мельниковой. Девушка сообщила, что узнала об этом от хозяина дома, у которого гостила.

"Повез он гостей из Эмиратов на Иссык-Куль. Те по пляжу ходят туда-сюда, а в воду не идут. После прогулки по песку они попросили отвезти их обратно в Бишкек. На расспросы ответили, что не увидели не одного туалета. Значит люди ходят в воду в туалет. Мы пять раз в день намаз читаем, мы не можем в такой воде купаться – это харам. Вот, действительно. Колбаса халал есть, торты есть, а туалеты на пляжах поставить – то наверно последний аргумент", – рассказывает Александра Мельникова.

Пользователи по-разному восприняли историю. Кто-то понял туристов и согласился с тем, что отсутствие туалетов на пляже – это большой недочет. Но нашлись и те, для кого это не стало аргументом, чтобы не нырнуть в жемчужину страны.


Фото: happy-travel.kz.

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