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Роуминг на территории стран ЕАЭС могут отменить до 2019 года

16 августа 2017, 09:46

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила отменить роуминг между РФ и Беларусью, Александр Лукашенко одобрил эту инициативу.

В 2018-2019 годах в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) может быть отменен роуминг, сообщает ТАСС.

«Мы полагаем, что есть возможность в течение 2018-2019 годов в рамках ЕАЭС эту проблему решить», - сказал замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Анатолий Голомолзин.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила отменить роуминг между РФ и Беларусью, Александр Лукашенко одобрил эту инициативу. В России, согласно распоряжению ФАС, компании-операторы должны были избавиться от внутрисетевого роуминга до 13-14 августа.

Фото: соцсети

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