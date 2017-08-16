В Кыргызстане начали действовать 18 техрегламентов ЕАЭС

В Кыргызской Республике начали применяться 18 технических регламентов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), регулирующих вопросы безопасного обращения на рынке страны мяса, молока, соков, игрушек, мебели и целого ряда других товаров.

«Это означает, что республика еще теснее интегрируется с другими странами ЕАЭС, в которых названные техрегламенты с прозрачными для производителей и потребителей едиными требованиями к безопасности продукции уже действуют, - говорит директор Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Арман Шаккалиев. - Важно, что единые регламенты учитывают накопленный национальный опыт и лучшие международные требования. Устраняются излишние технические барьеры в торговле между государствами-партнерами, а люди получают более безопасные и качественные товары». Восемь из 18 техрегламентов регулируют вопросы безопасности пищевой продукции и связанных с ней процессов: от производства до утилизации. Например, в соответствии с требованиями технического регламента Союза «О безопасности пищевой продукции» изготовитель должен разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные на принципах ХАСПП (от английской аббревиатуры НАССР - Hazard Analysis and Critical Control Points), изложенные в регламенте. Сегодня ХАСПП признана во всем мире как наиболее эффективная система обеспечения безопасности пищевых продуктов. Она обеспечивает контроль в любой точке производственного процесса, где существует вероятность возникновения опасной ситуации.

Техрегламент Союза «О безопасности мяса и мясной продукции» устанавливает обязательные для применения и исполнения требования безопасности к продуктам убоя и мясной продукции, связанным с ними процессам и требования к их маркировке и упаковке. Он содержит ряд важных новшеств, в том числе разделяет такие товары на мясосодержащие (в них - от 5% до 60% мяса от общего объема единицы продукции) и мясные (свыше 60 %). Теперь и производители Кыргызстана обязаны отражать эту классификацию на этикетке. Как и наличие, например, пищевой добавки - нитрита натрия (Е 250), которую теперь запрещено применять в чистом виде и в виде водного раствора: только вместе с солью в виде нитритно-посолочной смеси, где массовая доля нитритов не должна превышать 0,9 %.

Техрегламент ЕАЭС «О безопасности молока и молочной продукции», в частности, устанавливает допустимые уровни содержания в молоке потенциально опасных веществ, микроорганизмов и соматических клеток. Например, в сыром и обезжиренном молоке, а также в сырых сливках не допускается присутствие бактерий группы кишечных палочек, антибиотиков - левомицетина, стрептомицина, пенициллина, антибиотиков тетрациклиновой группы, ограничивается содержание мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов и колониеобразующих единиц. Значительное место в техрегламенте уделено вопросам упаковки и маркировки. Так, на этикетках продавец должен указывать вид сельскохозяйственных животных, от которых получено молоко, за исключением коров. Также в названиях молочных составных и молокосодержащих продуктов продавец может обозначать термины, которые характеризуют консистенцию или форму продукта (желе, коктейль, соус и т.д.): «молочно-соковый коктейль», «сметанный соус», «творожное суфле». Наименования молочных составных продуктов должны состоять из понятий, установленных для молочных продуктов, и дополняться информацией о наличии добавленных в них немолочных компонентов: «творог с кусочками фруктов», «сыр плавленый с ветчиной».

Технический регламент Союза на масложировую продукцию (растительные масла, маргарины, растительно-сливочные и растительно-жировые спреды, майонезы, заменители молочного жира и др.) разработан с целью установления единых обязательных для применения и исполнения в странах ЕАЭС требований к масложировой продукции, обеспечения ее свободного перемещения на общем рынке государств-членов. «Масложировой» техрегламент дает определения 35 видов пищевой и двух видов непищевой масложировой продукции, описывает технологические процессы производства масложировой продукции: рафинации, дезодорации, гидрогенизации и ряда других. Пищевая масложировая продукция должна соответствовать требованиям к допустимым уровням показателей безопасности и микробиологическим нормативам безопасности, предусмотренным техрегламентом. Например, содержание бензапирена в любом виде растительных масел регламент ограничивает совсем мизерным количеством - 0,002 мг/кг, содержание эруковой кислоты в рапсовом масле - тремя процентами, в растительных маслах из других крестоцветных - пятью процентами, а содержание синильной кислоты в маслах из плодовых косточек не допускает.

Также в Кыргызстане начали действовать техрегламенты по вопросам безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков, мебельной продукции и ряда других товаров. Техрегламент Союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» распространяется в том числе на изделия для ухода за детьми, одежду, обувь, кожгалантерейные изделия, коляски детские, велосипеды, издательскую книжную и журнальную продукцию, школьно-письменные принадлежности. Для каждой группы продукции техрегламентом установлены требования безопасности и маркировки. Например, для одежды основными показателями являются гигроскопичность, воздухопроницаемость, устойчивость окраски применяемых материалов, требования химической безопасности. Для обуви и кожгалантерейных изделий - устойчивость окраски, уровень содержания свободного формальдегида, требования к материалам верха и подкладки обуви.

Техрегламент Союза «О безопасности игрушек», по сути, оберегает детей, их родителей и тех, кто присматривает за ними, от травм. Он определяет требования к материалам, из которых изготовлены игрушки, к их физическим, механическим, химическим свойствам, устанавливает микробиологические показатели безопасности, а также требования к маркировке. Строго следуя нормам техрегламента, производитель никогда не выпустит изделие, способное как-то навредить ребенку. Маркировка игрушки должна содержать информацию о минимальном возрасте малыша, для которого она предназначена.

Техрегламент Союза «О безопасности мебельной продукции» устанавливает требования к отдельным мебельным изделиям, наборам, гарнитурам бытовой мебели и мебели для общественных помещений, в том числе изготовленной по индивидуальным заказам. Необходимо отметить, что обязательной сертификации подлежит детская мебель, мебель для учебных заведений и мебель для дошкольных учреждений. Есть особенности при маркировке детских и ученических стульев, столов, парт для общественных помещений.

Кроме того, в Кыргызской Республике начали применяться техрегламенты Союза «Пищевая продукция в части ее маркировки», «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания», «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», «О безопасности железнодорожного подвижного состава», «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта», «О безопасности упаковки», «О безопасности пиротехнических изделий», «О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе», «О безопасности продукции легкой промышленности» и «Безопасность лифтов».

«Следует отметить, что техрегламенты ЕАЭС устанавливают базовые требования безопасности продукции, - резюмирует Арман Шаккалиев, - не навязывая производителю каких-то жестких качественных параметров. И, соответственно, не ограничивая потребителя в возможности выбора товаров».