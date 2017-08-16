Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Нюша вышла замуж за бывшего КВНщика из "Четырех Татаринов"

16 августа 2017, 10:00

О тайном замужестве Нюши стало известно в середине июля 2017 года.

27-летняя певица Нюша намекнула, что действительно вышла замуж за Игоря Сивова. В своем Instagram звезда опубликовала фото, на котором фанаты увидели обручальное кольцо на безымянном пальце певицы, пишет 24smi.

На снимке Нюша продемонстрировала свой сдельный купальник. Она поинтересовалась у фолловеров, как они относятся к такому виду пляжных костюмов. Но певица не смогла отвлечь внимательных фанатов от интригующего украшения, появившегося у нее на руке.


После этого Нюша показала совместное фото с любимым, на котором продемонстрировала лицо Сивова крупным планом. Это селфи стало первым в личном архиве певицы, на котором запечатлен ее возлюбленный.

О тайном замужестве Нюши стало известно в середине июля 2017 года. Тогда российские СМИ сообщили, что певица расписалась с Сивовым в одном из ЗАГСов Казани. Поклонники Нюши считают, что она действительно сменила семейный статус, так как ранее заявляла, что выйдет замуж втайне от всех, а в свадебное путешествие отправится на Мальдивы, где она, кстати, сейчас и отдыхает.

Также появилось видео со свадьбы Нюши и Игоря Сивова. В ролике запечатлен свадебный танец молодых, а также трогательная песня жениха, которую он посвятил певице.

По данным источника, свадебное торжество по случаю бракосочетания Нюши и Сивова длилось три дня, на протяжении которых молодожены устраивали вечеринки в разных ресторанах. Среди приглашенных на свадьбу был актер Константин Хабенский, а вести торжество Нюша и Игорь Сивов доверили Дмитрию Хрусталеву.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...