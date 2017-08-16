Нюша вышла замуж за бывшего КВНщика из "Четырех Татаринов"

27-летняя певица Нюша намекнула, что действительно вышла замуж за Игоря Сивова. В своем Instagram звезда опубликовала фото, на котором фанаты увидели обручальное кольцо на безымянном пальце певицы, пишет пишет 24smi





На снимке Нюша продемонстрировала свой сдельный купальник. Она поинтересовалась у фолловеров, как они относятся к такому виду пляжных костюмов. Но певица не смогла отвлечь внимательных фанатов от интригующего украшения, появившегося у нее на руке.









После этого Нюша показала совместное фото с любимым, на котором продемонстрировала лицо Сивова крупным планом. Это селфи стало первым в личном архиве певицы, на котором запечатлен ее возлюбленный.





О тайном замужестве Нюши стало известно в середине июля 2017 года. Тогда российские СМИ сообщили, что певица расписалась с Сивовым в одном из ЗАГСов Казани. Поклонники Нюши считают, что она действительно сменила семейный статус, так как ранее заявляла, что выйдет замуж втайне от всех, а в свадебное путешествие отправится на Мальдивы, где она, кстати, сейчас и отдыхает.





Также появилось видео со свадьбы Нюши и Игоря Сивова. В ролике запечатлен свадебный танец молодых, а также трогательная песня жениха, которую он посвятил певице.





По данным источника, свадебное торжество по случаю бракосочетания Нюши и Сивова длилось три дня, на протяжении которых молодожены устраивали вечеринки в разных ресторанах. Среди приглашенных на свадьбу был актер Константин Хабенский, а вести торжество Нюша и Игорь Сивов доверили Дмитрию Хрусталеву.