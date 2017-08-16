Нюша вышла замуж за бывшего КВНщика из "Четырех Татаринов"
16 августа 2017, 10:00
О тайном замужестве Нюши стало известно в середине июля 2017 года.
27-летняя певица Нюша намекнула, что действительно вышла замуж за Игоря Сивова. В своем Instagram звезда опубликовала фото, на котором фанаты увидели обручальное кольцо на безымянном пальце певицы, пишет 24smi.
На снимке Нюша продемонстрировала свой сдельный купальник. Она поинтересовалась у фолловеров, как они относятся к такому виду пляжных костюмов. Но певица не смогла отвлечь внимательных фанатов от интригующего украшения, появившегося у нее на руке.
После этого Нюша показала совместное фото с любимым, на котором продемонстрировала лицо Сивова крупным планом. Это селфи стало первым в личном архиве певицы, на котором запечатлен ее возлюбленный.
О тайном замужестве Нюши стало известно в середине июля 2017 года. Тогда российские СМИ сообщили, что певица расписалась с Сивовым в одном из ЗАГСов Казани. Поклонники Нюши считают, что она действительно сменила семейный статус, так как ранее заявляла, что выйдет замуж втайне от всех, а в свадебное путешествие отправится на Мальдивы, где она, кстати, сейчас и отдыхает.
Также появилось видео со свадьбы Нюши и Игоря Сивова. В ролике запечатлен свадебный танец молодых, а также трогательная песня жениха, которую он посвятил певице.
По данным источника, свадебное торжество по случаю бракосочетания Нюши и Сивова длилось три дня, на протяжении которых молодожены устраивали вечеринки в разных ресторанах. Среди приглашенных на свадьбу был актер Константин Хабенский, а вести торжество Нюша и Игорь Сивов доверили Дмитрию Хрусталеву.
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