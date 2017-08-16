Новосибирские власти опровергли передачу озера Казахстану

"Это не более чем досужие разговоры… Кусок озера наш. Где граница проходила, там и проходит. Как вы себе представляете, кусок территории государства отдать кому-то?",— заявил Панферов в интервью российской газете "Коммерсантъ".





Как пояснил чиновник, местным жителям лишь рекомендовали воздержаться от посещения этого места, где "проводятся мероприятия по демаркации госграницы".





Также Панферов опроверг слова своего коллеги, заверив, что озеро Сладкое – "замечательное", пригласив туристов посетить Купинский район и насладиться рыбалкой на местных озерах. В завершении беседы с корреспондентом "Коммерсанта" чиновник сообщил, что в регионе водятся "снежные люди" и даже обещал их показать.