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Новосибирские власти опровергли передачу озера Казахстану

16 августа 2017, 10:23

Местным жителям лишь рекомендовали воздержаться от посещения этого места, где "проводятся мероприятия по демаркации госграницы".

Первый заместитель законодательного собрания Новосибирской области Андрей Парфенов опроверг передачу части озера Сладкое Казахстану, сообщает Sputnik Казахстан.

Как сообщила ранее администрация Купинского района Новосибирской области, озеро Сладкое передано Казахстану и после демаркации полностью находится на территории Республики Казахстан. Местные власти, таким образом, предупредили любителей рыбалки, чтобы избежать инцидентов с нарушением границы.

Глава администрации Купинского района Владимир Шубников ранее рассказал местному порталу, что это "полуозеро-полуболото" с экономической точки зрения было "совершенно бесполезно" и отдать его Казахстану было удобнее. После того, как сообщение вызвало негативный общественный резонанс в России, Шубников отказался давать комментарии СМИ.

Как пояснили в демаркационной комиссии, начертание государственной границы разделяет водоем в соотношении 70:30 в пользу Казахстана. Однако никаких изменений не было и не предполагается.

"Это не более чем досужие разговоры… Кусок озера наш. Где граница проходила, там и проходит. Как вы себе представляете, кусок территории государства отдать кому-то?",— заявил Панферов в интервью российской газете "Коммерсантъ".

Как пояснил чиновник, местным жителям лишь рекомендовали воздержаться от посещения этого места, где "проводятся мероприятия по демаркации госграницы".

Также Панферов опроверг слова своего коллеги, заверив, что озеро Сладкое – "замечательное", пригласив туристов посетить Купинский район и насладиться рыбалкой на местных озерах. В завершении беседы с корреспондентом "Коммерсанта" чиновник сообщил, что в регионе водятся "снежные люди" и даже обещал их показать.

Фото: РИА Новости

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