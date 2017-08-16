Станимир Стойлов: Главное, чтобы мы в следующий четверг были на жеребьевке Лиги Чемпионов

Первый матч «Селтика» и «Астаны» состоится 16 августа в Глазго, ответный — 22 августа в Астане.

Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов прокомментировал предстоящую игру плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА против шотландского «Селтика», сообщает корреспондент KazFootball.kz из Глазго.





— Процесс подготовки идет нормально. В принципе, все как всегда. Игроки полностью восстановлены. Знаем, что игра будет тяжелой. Я думаю, что наша команда готова к матчу. Основную цель, команда выполнила (прим.авт. — попадание в групповой этап еврокубка), а сейчас, пожалуй можно вкусить и десерт.





— В последних двух матчах чемпионата Казахстана против «Ордабасы» и «Актобе», не принимали участие ряд футболистов. Каково вообще состояние игроков? Кто-то может пропустит матч против «Селтика»?

— Стопроцентно Джордже Деспотович не примет участие в матче. Насчет Марина Аничича, есть надежда, что он восстановится. Но есть другой вопрос, сможет ли он сыграть или нет.





— Вы чувствуете несправедливость результата прошлогодних игр против «Селтика»?

— Честно говоря, я не хочу затрагивать тему судейства. Отмечу, что по игре «Астана» была намного лучше в домашней игре, а «Селтик» был лучше в ответном поединке в Глазго. Мы принимаем судейские решения такими, какими они есть. Надеемся, что завтра мы будем довольны работой бригады рефери.





— Насколько важно поддерживать дисциплину команды при такой атмосфере на стадионе?

— Я думаю, это самый важный момент в игре. В прошлом году эмоции наших ребят подвели. Надеюсь, что завтра все будет хорошо. Не стоит забывать, что есть две игры, а не одна. Надо сохранять хладнокровие до конца поединка.





— Что будет значить для казахстанского клуба достичь групповой стадии Лиги Чемпионов УЕФА?

— Это тяжело описать, каким это будет достижением для казахстанского футбола. По европейским меркам, сейчас у «Астаны» коэффициент довольно-таки малый. Я сказал своим ребятам после матчей с «Легий», что мы совершили футбольный подвиг для Казахстана. До нас только одна команда играла в групповом этапе еврокубков — карагандинский «Шахтер».





— Что Вы считаете хорошим результатом для «Астаны» в завтрашней игре?

— Устроит любой результат, но главное, чтобы мы в следующий четверг были на жеребьевке Лиги Чемпионов.





— Среди главнейших задач руководство «Астаны» поставило перед Вами цель пройти в один из групповых этапов еврокубков — Лиги Чемпионов или Лиги Европы. Эта миссия на сегодняшний день выполнена. Трудно ли настроить футболистов, когда основная задача уже решена? Как найти эту мотивацию, чтобы ребята двигались дальше?

— Я думаю, что команда не нуждается в дополнительной мотивации. Шанс сыграть в Лиге Чемпионов уже дает стимул для наших футболистов. Я думаю, что они хорошо настроены на игру.





— В этом году возьмем реванш у «Селтика»?

— Я думаю, что в групповой раунд пройдет та команда, которая лучше сыграет в двух матчах. В последние годы «Селтик» значительно вырос, как клуб. У главного тренера появилась возможность год поработать с командой, и «Селтик» стал намного лучше.





— Будут ли завтра какие-то тактические новшества от «Астаны», чтобы застать врасплох соперника?

— В современном футболе тяжело преподнести какой-либо сюрприз сопернику. Наша команда постарается сыграть в свой футбол. Мы попробуем найти пути к воротам «Селтика» и забить мяч. Нам будет нужен гол. Если не забьем, то ответная игра обещает быть трудной для нас.





— «Селтик» не проигрывает дома после матча против «Барселоны». Для Вас будет ли достижением выиграть здесь шотландскую команду?

— Команда, которая не проигрывает дома на протяжении 8 месяцев, заслуживает огромного уважения. Если у нас получится здесь выиграть, мы будем очень счастливы. В футболе есть не только победы, но и поражения. Так что, завтра можно ожидать всякое.







