Аферист обманул жителей Шымкента на 300 миллионов тенге
16 августа 2017, 10:30
Сотрудники Аль-Фарабийского ОП УВД г. Шымкент просят граждан, ставших жертвой мошенничества со стороны задержанного Сейитжана Сагына, 1971 г.р., обращаться в отдел полиции по телефону «102».
Полицейские Шымкента задержали афериста, который обманул граждан на сумму около 300 миллионов тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.
"Сотрудники Аль-Фарабийского ОП УВД г. Шымкент задержали 46-летнего мужчину, разыскиваемого за мошенничество в особо крупном размере. Им оказался житель г. Шымкент, 1971 г.р., который подозревается в 5 фактах мошенничества. Как оказалось, подозреваемый ранее был выпущен под залог, но до решения суда скрылся в неизвестном направлении и был объявлен в розыск. Спустя полгода в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в собственном доме и доставили в отдел полиции.", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что 46-летний мужчина входил в доверие к потерпевшим под предлогом оказания помощи в получении тендера, а после получения денег скрывался в неизвестном направлении. Так, в 2015 году подозреваемый, войдя в доверие к 32-летнему жителю г. Шымкент, обещая помочь выиграть тендер, обманным путем завладел его деньгами в сумме свыше 120 миллионов тенге и скрылся из виду.
В настоящее время по данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК «Мошенничество». Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около 300 миллионов тенге. Подозреваемый арестован. Проводится досудебное расследование.
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