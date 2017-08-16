В Астане руководитель турфирмы обманула желающих отдохнуть на 10 млн тенге
16 августа 2017, 10:32
В настоящее время следственным отделом УВД района Сарыарка ДВД Астаны проводится досудебное расследование.
Следственным отделом УВД района «Сарыарка» ДВД Астаны расследуется уголовное правонарушение в отношении ТОО «Анмар Тур» по факту мошенничества, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД .
«В полицию поступили три обращения граждан о привлечении руководителя ТОО «Анмар Тур» к уголовной ответственности, которая путем предоставления туристических путевок обманным путем завладела денежными средствами граждан на общую сумму более 10 млн тенге», - сообщили в полиции.
В настоящее время следственным отделом УВД района Сарыарка ДВД Астаны проводится досудебное расследование по статье 190 («мошеничество в крупном размере») УК РК.
Полиция обращается к казахстанцам, пострадавшим от мошеннических действий руководителя ТОО «Анмар Тур» - позвонить по телефонам 8 (7172) 71-66-52, 8 747 456 68 38, 8 702 777 23 03 или по телефону «102».
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