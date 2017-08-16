Стали известны победители чемпионата Казахстана по пляжному волейболу среди инвалидов

16 августа 2017, 10:32

В финале хозяева чемпионата оказались сильней своих оппонентов из ЮКО, в итоге завоевав медаль высшего достоинства. Команда была награждена кубком, медалями и призами.

В Мангистауской области завершился чемпионат Казахстана по пляжному волейболу среди спортсменов-инвалидов. Соревнования среди спортсменов-инвалидов проводятся в 7-ой раз. Победу в этот раз одержала команда из Актау, сообщает tumba.kz.

В чемпионате Казахстана участвовали восемь команд из Южно-Казахстанской области, Актобе, Атырау. Мангистаускую область представляли спортсмены из Актау, Жанаозена и Мунайлинского района.

В финале хозяева чемпионата оказались сильней своих оппонентов из ЮКО, в итоге завоевав медаль высшего достоинства. Команда была награждена кубком, медалями и призами.

Напомним, ранее команда Актау стала бронзовым призером международного турнира по пляжному волейболу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования проходили на соседней площадке и собрали участников из четырех стран.

В июне в чемпионате Казахстана по волейболу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата спортсмены из Актау также стали первыми. Победа досталась команде в непростом поединке, так как во время игры один из сильнейших спортсменов получил травму и не смог продолжить выступать.



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