Назначен руководитель Управления государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО

Аким области Алтай Кульгинов представил Управлению государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области нового руководителя государственного органа, сообщает пресс-служба акима области.

В соответствии с принципом меритократии, указанным в Плане Нации «100 конкретных шагов», на должность руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области назначен Сейткали Бауыржан Болатұлы.

Аким области Алтай Сейдирович Кульгинов поздравил с назначением и пожелал плодотворной работы по выполнению поставленных задач.

Сейткали Бауржан родился 1981 году. Образование - высшее. В 2002 году окончил Западно-Казахстанский государственный университет имени М.Утемисова, в 2007 году - Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана.

Сейткали Бауржан Болатулы в 2002 году свою трудовую деятельность начал юрист-консультом в АО «Западно-Казахстанская распределительная электросетевая компания» в г.Уральск, 2003-2004гг. главный специалист ЗКОФ ОАО «НЦ Курылысконсалтинг», г. Уральск.

2004-2005 гг. - заместитель директора ЗКОФ ОАО «НЦ Құрылысконсалтинг» г.Уральск.

2005-2007 гг. - главный специалист отдела лицензирования ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля по Западно-Казахстанской области».

2007-2008 гг. - начальник отдела «Управление государственного архитектурно-строительного контроля по Западно-Казахстанской области».

2008-2011 гг. - заместитель начальника ГУ «Управления государственного архитектурно-строительного контроля по ЗКО.

2011-2014 гг. - заместитель директора Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования ЗКО Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства РК.

С 2014 года по сегодняшний день занимал должность директора филиала РГП «Госэкспертиза» по Западно-Казахстанской области.