Государственный контроль в отношении деятельности субъектов аккредитации

Аккредитация - процедура официального признания органом по аккредитации компетентности заявителя выполнять работы в определенной области оценки соответствия. Все мы знаем, что продукция народного потребления должна быть безопасной в применении, будь то пищевая продукция, продукция легкой промышленности или электробытовые товары. А обязательные требования безопасности к продукции устанавливаются техническими регламентами, при этом продукция не допускается к реализации, если не прошла процедуру оценки соответствия в аккредитованных органах по подтверждению соответствия.

Согласно Закону Республики Казахстан «Об аккредитации в области оценки соответствия» органы по подтверждению соответствия это юридические лица, осуществляющие работу по подтверждению соответствия продукции, процессов, услуг, систем менеджмента либо персонала.

Органы по подтверждению соответствия для целей обязательного подтверждения соответствия должны использовать результаты испытаний аккредитованных лабораторий. Тем самым оценка соответствия продукции требованиям технических регламентов осуществляется только субъектами аккредитации.

В целях контроля соблюдения критериев аккредитации, органом по аккредитации проводятся инспекционные проверки в деятельности субъектов аккредитации, а при высокой степени риска согласно Критериям оценки степени риска или при наличии жалоб, в отношении субъектов аккредитации проводится государственный контроль.

Государственный контроль в отношении деятельности субъектов аккредитации, проводится территориальными Департаментами Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан и проводится в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

Согласно проверочному листу, при государственном контроле в отношении субъектов аккредитации, проверяются аттестат аккредитации, область аккредитации, сведения о выданных сертификатах соответствия, зарегистрированных декларациях о соответствии, проверяется оснащенность нормативными документами, оснащенность испытательных лаборатории необходимым оборудованием, наличие в области аккредитации нормативных документов и показателей безопасности на соответствие которым проводились работы по оценке соответствия, а также все ли установленные в технических регламентах показатели безопасности проверяются.

Тем самым государственный контроль необходим для обеспечения соблюдения всех процедур испытания продукции требованиям технических регламентов и обеспечения ее безопасности для жизни и здоровья населения.

При установлении нарушений, органы по подтверждению соответствия и эксперты-аудиторы за нарушение правил обязательного подтверждения соответствия и неправомерную выдачу сертификата соответствия, регистрацию деклараций о соответствии несут административную ответственность, с приостановлением аттестата аккредитации на шесть месяцев.

При имеющейся информации, о неправомерной деятельности субъектов аккредитации, необходимо обратиться в территориальный Департамент Комитета технического регулирования и метрологии, где ваше обращение будет детально рассмотрено и при имеющихся оснований для внеплановой проверки, в отношении субъекта аккредитации будет проведет государственный контроль.

Мукыжанов Галым Габдуллаевич

главный специалист Департамента КТРМ по городу Астане