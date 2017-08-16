Обладатели «Алтын белгі» не хотят учиться там, куда их зачислили

По всей стране возмущаются выпускники и их родители. На прошлой неделе дети, набравшие высокие баллы, не получили возможности учиться бесплатно. А теперь обладатели «Алтын белгі» оказались зачислены на специальности, которые приоритетными не считали,

Бота Мурат провела последние три года за учебниками и конспектами. Все для того, чтобы осуществить мечту – поступить на грант и стать врачом. После ЕНТ она облегченно вздохнула – девушке удалось подтвердить «Алтын белгі». Но потом внезапно выяснилось: вместо медика Боте придется учиться на биотехнолога.





Бота Мурат, абитуриент:





- Оказалось, что поступила на АТУ, «Биотехнологии», на которые не хотела поступать. Таких много, нас много. Из других городов: Астана, Шымкент, Караганда.





Как выяснилось, перевод с одной специальности на другую – ещё не самое страшное. Некоторые отличники, согласно списку, будут учиться не только не своей профессии, но и не в своём городе. Расстроены все. И родители, и дети.





Дина Сайлаубек, абитуриент:





- 124-128 баллов это для «Алтын белгі», я думаю, это хороший бал, оправданный. С 9 класса мы вместе на дополнительные ходили. Первая специальность была «Учет и аудит», с обновленным списком мы посмотрели, а там уже стоит третья специальность - это логистика. По мне, я просто не очень хочу на этой специальности учиться.





Мамы и папы абитуриентов отправили письма в Генеральную прокуратуру и в Министерство образования. Впрочем, в последнем ведомстве их поспешили успокоить. Говорят, что в базе произошло смещение. Для составления нового списка обладателей грантов в компьютерной программе убрали преимущества «Алтын белгі», для того чтобы все студенты в равной степени могли претендовать на бесплатное образование. Теперь, когда список обновили, все вернут на круги своя.





Рамазан Алимкулов, директор национального центра тестирования МОН РК:





- Формируется этот список, и эти люди будут восстановлены при первоначальном положении, согласно первому списку. То есть их, поскольку они являются обладателями грантов, их деньги, их финансовые ресурсы будут перекинуты на другие специальности и на специальности и в те вузы, которые они указывали. Количество этих вузов не превышает 30.



